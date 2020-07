Klaus Ladstätter, Spengler- und Dachdecker-Meister, errichtet seinen neuen Firmensitz in Waidegg.

WAIDEGG. Es ist mehr als nur ein Trend: Es ist wirtschaftlich klug und vernünftig, möglichst in jeder größeren Ortschaft unserer Region Gewerbezonen zu schaffen, wo sich Betriebe ungestört ansiedeln und gut weiterentwickeln können. Vor etwa zwei Jahren setzte sich eine Gruppe Gailtaler Unternehmer zum Ziel, auch in Waidegg passende Gewerbeflächen zu suchen und zu finden.

Die Vorgeschichte



Bevor man allerdings die Baustellen-Tafel für aktuell sechs Firmen aufstellen konnte, waren Knochenarbeit und Geduld gefragt, erzählt Jakob Stattmann, einer der Initiatoren des Projektes: „Wir Grundbesitzer und die interessierten Unternehmer hatten von Anfang an stets ein gutes Gesprächsklima bei der Situierung und Gestaltung der 15.000 Quadratmeter großen Gewerbefläche. Die Frage der Zufahrt von der Bundesstraße B111 war allerdings ein Knackpunkt, dessen Lösung etwa ein halbes Jahr in Anspruch nahm."

Inzwischen ist alles perfekt geordnet. Die Ortstafel von Waidegg wird demnächst um etwa 150 Meter nach Osten verlegt, damit der Einfahrtsbereich in den Gewerbepark bereits in der Zone der Ortsgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern zu liegen kommt.

Erste Halle entsteht



Spenglermeister Klaus Ladstätter ist der erste, der am östlichen Ortsrand von Waidegg auf 2.700 Quadratmetern seine neue Betriebsstätte errichtet. Seit der Firmengründung im Jahr 2014 war Ladstätter in Kirchbach ansässig. „Die erfreulich gute Entwicklung macht allerdings mehr Platz und eine größere Halle erforderlich“, erzählt der Jungunternehmer. Die Stützen für die 700 Quadratmeter große Halle (35 mal 20 Meter) sind fertiggestellt, die Dachkonstruktion kommt Mitte August. Es wird ein Satteldach mit 12-Grad-Dachneigung sein.