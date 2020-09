Rund drei Millionen Euro investiert ein Holländer in Ferienwohnungen mit 126 Betten im Skigebiet Dreiländereck.



ARNOLDSTEIN (nic). Schon vor einigen Jahren entdeckte Lex van Dijk nach einer langen Rundreise quer durch Europa Kärnten als Zweitwohnsitz für sich und seine Familie. "Ich war und bin sicher, dass viele Landsleute die Region ebenso lieben werden wie ich," sagt der Niederländer im Gespräch mit der WOCHE Gailtal. Grund genug für ihn, in einem ersten Bauvorhaben rund drei Millionen Euro zu investieren.

Bewährtes Konzept



Das Konzept ist nicht neu: Zunächst geht es um die Suche einer attraktiven Grundstücksfläche. Hier wurde der 58-Jährige im Skigebiet Dreiländereck, ganz in der Nähe der Piste, fündig. Die Chemie mit Bürgermeister Erich Kessler, dem die Zukunft des Wintersport-Gebiets am Herzen liegt, stimmt, und dank der produktiven Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Arnoldstein gehörte die rund 8.000 Quadratmeter große Fläche bald der KWO Austria GmbH.

Weitere Häuser geplant



Der nächste Schritt war die Planung des Bauvorhabens mit anschließender Vermarktung der Ferienwohnungen. In der ersten Phase waren das zwölf Appartements mit 56 Betten. Phase zwei umfasst, etwas weiter weg gelegen, weitere acht Häuser mit 70 Betten.

Eigentümer der Ferienwohnungen sind in erster Linie Niederländer. "Wir realisieren auch in den Niederlanden, zum Beispiel in Amsterdam, Bauvorhaben und bieten die Ferienwohnungen gern zusätzlich an, um und Synergie-Effekte zu schaffen," erklärt der Investor.

Manchmal schließen sich auch mehrere Familien für einen Kauf zusammen. Durch das Vorab-Investment wird das Projekt nach Bauträger-Prinzip erst möglich.

Vermietung an alle



Vermietet wird mindestens 20 Wochen pro Jahr an jeden, der seinen Urlaub dort im Dreiländereck verbringen möchte. Persönliche Wohnzeiten stehen den Eigentümern ebenfalls zu.

Bereits ab Ende September werden die ersten Ferienwohnungen im Internet für Mietinteressenten angeboten. Bis Weihnachten, also in der heißen Phase der Saison, sollen alle zur Verfügung stehen. "Wir hatten ein paar Corona-bedingte Verzögerungen beim Bau, aber jetzt sind wir auf der Zielgraden," fasst van Dijk den aktuellen Stand zusammen.

Gern möchten seine Firma und er in der Region weitere Ferienhäuser in den kommenden Jahren errichten. Dazu werden attraktive Grundstücke in entsprechender Lage gesucht. Die Winternutzung in Kombination mit dem Wintersport ist dabei ebenso im Fokus der Investoren, wie auch eine Nutzung in der Sommersaison.

Hauptsächlich in Tirol



Ein großer Teil ähnlicher niederländischer Immobilien-Projekte findet sich, so Lex van Dijk, im Bundesland Tirol. Für ihn, der Kärnten kennen- und lieben lernte, eigentlich unverständlich. Neben der Kombination von Seen und Bergen ist für ihn in Bezug auf die Ferienwohnungen in Arnoldstein das tatsächliche Dreiländereck ein großer Pluspunkt. "Auch viele Slowenen und Italiener interessieren sich für das Skigebiet und kommen gern hierher," erklärt van Dijk.