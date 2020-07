Albert Möderndorfer und Terezia Vaskova sind die neuen Pächter der legendären Saulder-Tankstelle in Hermagor.

HERMAGOR. Beachtliche fünfzig Jahre lang (von 1970 bis 2020) bemühte sich Familie Saulder/Rauscher an 365 Tagen im Jahr um das Wohl ihrer Tankstellen-Kunden in der Villacher Straße in Hermagor. Durch den Pensionsantritt der bisherigen Pächterin Michaela Rauscher wurde eine Neubesetzung dringend erforderlich. Anfang Juli fand sie ordnungsgemäß statt.

Die Chronik



Manfred Saulder (Jahrgang 1940) übernahm anno 1970 als 30-Jähriger mit seiner Frau Emmi von seinem Vorgänger und Lehrmeister Franz Eigner die „Rumwolf“-Tankstelle in Hermagor. Bereits vier Jahre später wurde Rumwolf von der „Total“-Gruppe übernommen und im November 1989 konnte die Tankstelle in der Villacher Straße nach Umbau und Modernisierung als damals eine der modernsten Tankstellen Österreichs offiziell wiedereröffnet werden.

Ein Familienbetrieb



Als Saulder nach dreißig Jahren im Mai 2000 in Pension ging, wurde die Tankstelle (ab 1995 als OMV) von seiner Tochter Michaela Rauscher und ihrem Mann Peter als Familienbetrieb weitergeführt. Nach nur fünf Jahren im wohlverdienten Ruhestand verstarb Manfred Saulder im Oktober 2005 leider viel zu früh. Zwanzig Jahre nach dem Pensionsantritt ihres Vaters verabschiedete sich zur Jahresmitte 2020 nun auch Tochter Michaela in den Ruhestand.

"Tankstellen-Betrieb ist zeitweise Hektik pur und darüber hinaus manchmal auch sehr familienfeindlich. Glücklicherweise war mir mein Mann Peter in all diesen Jahren eine wertvolle Stütze.“ Bedauerlicherweise war es ihr leider nicht vergönnt, den dritten Lebens-Abschnitt gemeinsam mit ihrem Mann Peter zu genießen: Er verstarb völlig unerwartet beinahe zeitgleich mit Michaelas Pensionsantritt. Tochter Sarah geht beruflich andere Wege – ohne Tankstelle.

Neue Pächter



Damit war nach fünfzig Jahren der Ära Saulder/Rauscher die Suche nach einem neuen Pächter für die allerorts bestens bekannte Tankstelle erforderlich geworden. Die Wahl des OMV-Konzernes fiel dabei auf den Hermagorer Bau-Unternehmer Albert Möderndorfer (53), der nun seit 1. Juli gemeinsam mit seiner Partnerin Terezia Vaskova die Tankstelle in der Wulfeniastadt im Rahmen einer Franchise-Lösung betreibt.

Verstärkung gesucht



Albert Möderndorfer: „Wir haben die Herausforderung Tankstelle gerne angenommen. Unsere Dienstleistungen werden wie bekannt weitergeführt, ebenso die Öffnungszeiten täglich von 6 bis 22 Uhr. Wir suchen aber noch Verstärkung. Interessenten können sich in der Tankstelle melden."