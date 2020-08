Die Klima- und Energie-Modellregion „Karnische Energie“ ist österreichweit unter den drei Finalisten-Regionen. Der Klima- und Energiefonds schafft für Tourismus-Betriebe in diesen Regionen zusätzliche Förderungen für Mustersanierungen und Photovoltaik-Anlagen.



GAILTAL. Der Klima- und Energiefonds sucht im Rahmen der Ausschreibung „KEM Tourismus“ Vorzeigeregionen, die besonders ambitionierte Klimaschutz-Projekte umsetzen wollen. Die Region Nassfeld-Pressegger See/Lesachtal/Weissensee steht bei diesem österreichweiten Wettbewerb als eine von drei Regionen im Finale und hat nun die Chance auf Förderungen in Höhe von einer Million Euro.

Mobilitäts- und Energiewende



Im Rahmen dieses Wettbewerbs wird jene Destination ermittelt, die sich als Österreichs Vorzeigeregion für klimafreundlichen Tourismus etabliert. Gefragt sind zukunftsweisende Ansätze in den Bereichen Mobilität, Energieeffizienz, Gebäude, Ressourcenverbrauch, Tourismus und erneuerbare Energie in der Tourismus-Infrastruktur. Seit dem Jahr 2016 leistet die Klima- und Energiemodellregion „Karnische Energie“ einen aktiven Beitrag zu Mobilitäts- und Energiewende.

Betriebe unterstützen



„Ich bin froh darüber, dass es in unserer Region einen gelebte Partnerschaft unter allen Institutionen gibt und wir dadurch auch im Bereich der Nachhaltigkeit zu den führenden Regionen Österreichs zählen“, betont Hermagor Bürgermeister Siegfried Ronacher in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindeverbands. Der positive Nebeneffekt: „Wir können durch unsere Initiativen auch direkt unsere Betriebe unterstützen.“ Der Klima- und Energiefonds schuf für Tourismus-Unternehmen aus den frei Finalisten-Regionen zusätzliche Fördermöglichkeiten in den Bereichen Mustersanierung und Photovoltaik-Anlagen (siehe „Zur Sache“ unten).

ZUR SACHE

Klima- und Energiefonds: Förderungen für Tourismus-Unternehmen in den Finalisten-Regionen.

• Photovoltaik-Anlagen für Tourismusbetriebe. Neu für Unternehmen in den Finalisten-Regionen: Förderung für Anlagen bis zu einem Megawatt mit bis zu 475 Euro je Kilowatt-Peak.

• Solarthermische Anlagen: Förderung für betriebliche Installationen innovativer solarthermischer Anlagen mit einer Kollektorfläche ab hundert Quadratmeter.

• Mustersanierung: 500.000 Euro sind für die drei Finalisten-Regionen reserviert.

Informationen:karnische-energie.at