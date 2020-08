Die Region NLW (Nassfeld-Pressegger See/Lesachtal/Weissensee) tritt nun als „World of Mountains & Lakes“ auf – grenzüberschreitend mit Tarvisio/Val Canale.



HERMAGOR. Worüber die WOCHE Gailtal bereits Mitte Juli berichtete (siehe Artikel), ist nun offiziell: Die Region NLW (Nassfeld-Pressegger See/Lesachtal/Weissensee) startet mit einem modernen und ganzjährigen Angebots- und Produktkonzept mit dem Titel „World of Mountains & Lakes“.

Corona-Zeit genützt



„Wir haben die Chance, die Corona zweifelsohne auch bietet, zur Gestaltung einer angepassten Zukunft verstanden und genützt“, erklärt Christopher Gruber, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH. Die „World of Mountains & Lakes“ spiegelt, so Gruber, jene drei Attribute wider, durch die sich die Region NLW von anderen Regionen abhebt: die Kombination von Bergen und Seen, die sich gegenseitig ergänzenden und stärkenden Produkte der Lebensräume sowie die Lage in Österreich und Italien.

Reichtum in der Vielfalt



Denn: Das Angebots- und Produktkonzept „World of Mountains & Lakes“ ist das Ergebnis einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Partnern in Tarvisio/Val Canale. „Der Reichtum liegt in seiner Vielfalt, der sich nicht von Gemeinde-, Bezirks- oder Staatsgrenzen einengen lässt“, betont Gruber. Gleichzeitig ergänzen sich die Schwerpunkte der Lebensräume gegenseitig.

Eine gemeinsame Klammer



„Der Vorteil der Kommunikation als World of Mountains & Lakes liegt darin, dass wir nun eine gemeinsame Klammer für mehrere Regionen haben. Und wir bleiben flexibel, falls zu einem späteren Zeitpunkt noch welche dazu kommen sollten“, erläutert Gruber. Alle bisherigen bekannten Regionsmarken bleiben selbstverständlich erhalten.

Internationaler Tourismus



Innerhalb der „World of Mountains & Lakes“ gibt es mehrere Angebote, die im Marketing durch ihre Bündelung einen echten Mehrwert für Heimische und Gäste erfahren. „Wir schaffen einen größeren und damit konkurrenzfähigeren Lebensraum mit diversifizierenden Angeboten und gleichzeitig ein Dach für unterschiedliche Produkt-Welten, die dadurch ebenfalls einen stärkeren Auftritt erfahren – vor allem im internationalen Tourismus“, erklärt Gruber.