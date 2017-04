10. Kärntner Parkinson-Info-Tage

Alle zwei Jahre veranstaltet die Parkinson-Selbsthilfegruppe Oberkärnten, im Kultur- und Gemeindezentrum St. Stefan im Gailtal die Kärntner Parkinson Infotage. Dieses Jahr finden die Infotage anlässlich 200 Jahre Medizinische Abhandlung „An Essay on the shaking palsy“ James Parkinson 1817 statt.Die Infotage beginnen am Freitag, dem 5. Mai, von 13 bis ca. 18 Uhr und enden am Samstag, dem 6. Mai von 9 bis ca. 13 Uhr. An beiden Tagen werden interessante Vorträge namhafter Ärzte angeboten, der Eintritt ist frei. Infos unter Tel. 04282/4828, und unter www.sh-parkinson.info

Programm am Freitag, 5. Mai 2017



Programm am Samstag, 6. Mai 2017

Kontaktadresse

13.00 Uhr: Eröffnung Tag 113.30 – 13.55 Uhr: Das Leben des James Parkinson Dr. V. Tomantschger, Gailtal-Klinik Hermagor14.00 – 14.25 Uhr: Parkinson und Umwelteinflüsse Dr. E. Wolf, Telfs14.30 – 14.55 Uhr: Parkinson und Begleiterkrankungen Dr. M. Kögl-Wallner, Univ. Klinik Graz15.00 – 15.30 Uhr: Pause15.30 – 15.55 Uhr: Altbewährte Medikamente Dr. R. Saurugg, KH Oberwart16.00 – 16.25 Uhr: Neue Medikamente Dr. G. Hochschorner, Rosenhügel Wien16.30 – 17.00 Uhr: Pause17.00 – 17.25 Uhr: Parkinson und Vergesslichkeit Dr. C. Thun-Hohenstein, Confraternität Wien17.30– 17.50 Uhr: Rückblick 20 Jahre PSG Oberkärnten MSc A. Tautscher-Basnett, Gailtal-Klinik HermagorMusikalischer Ausklang09.00 Uhr: Eröffnung Tag 209.05 – 09.30 Uhr: Parkinson und Gangstörung Prim. Dr. B. Pramsohler, Privatklinik Villach09.35 – 10.00 Uhr: Parkinson und Stürze S. Jester, Gailtal-Klinik Hermagor10.00 – 10.30 Uhr: Pause10.30 – 10.55 Uhr: Parkinson und Schlucken L. Gfrerer, Gailtal-Klinik Hermagor11.00 – 11.25 Uhr: Parkinson und Musik MAMSc L. Tomantschger, RZ Radkersburg11.25 – 11.45 Uhr: Pause11.45 – 12.30 Uhr: Parkinson und Alltag, Tipps für Betroffene und Angehörige z.B. Rolle der Angehörigen Betroffene, was darf ich noch tun? Prim. Dr. D. Volc, Confraternität WienAnschließend KaiserschmarrenDr. Volker Tomantschger, Tel: 04282/4828 Presseggen 51, 9615 Hermagor-Presseggerseee-mail: volker.tomantschger@gailtal-klinik.at