47. Int. Valentingletscherlauf

Der internationale Valentin-Gletscherlauf für Skitourengeher findet nun schon zum 47. Mal statt. Also auf nach Südwestkärnten in die prachtvolle Bergwelt der Karnischen Alpen um Kötschach-Mauthen.Es gibt ihn schon sehr lange. Er war nie und wird nie eine „Wetzer-Veranstaltung“ sein, wo sich Rekordjäger duellieren. Der Valentin-Gletscherlauf der Bergrettung Kötschach-Mauthen betont das sportlich-menschliche Miteinander von Frauen, Männern und Jugendlichen aus vielen Himmelsrichtungen und Regionen, jungen Leuten und älteren, konditionell hervorragenden und körperlich weniger leistungsfähigen, die es bei Anstieg und Abfahrt gemütlicher angehen.

Termin 2017

Wertung, Durchführung

Nennungen

2017 findet der Valentin-Gletscherlauf am Samstag, den 29. April statt.6.00 Uhr Auffahrt zur Valentinalm9.30 Uhr Start am Valentin-Törl13 Uhr Mittagessen14 Uhr Siegerehrung auf der Unteren ValentinalmDie Abfahrten der Dreier-Teams in grandioser Umgebung der Südwestkärntner Berge zählen. Wer der Durchschnittszeit aller Teams am nächsten kommt, hat gewonnen. Jedes Team fährt geschlossen ab, passiert gemeinsam einen Kontrollposten und ebenso das Ziel. Ein Zeitlimit wird am Start bekannt gegeben und muss eingehalten werden, sonst erfolgt die Disqualifikation der Mannschaft!Das Rennen findet bei jeder Witterung statt. Bei Lawinengefahr wird die Strecke geändert. Aktuelle Schnee- Wetter- und Streckeninfos erhalten Sie auf der Webseite Nenngeld von 15 Euro pro Person am Start – inklusive Essen, Medaille und Startnummer als Erinnerung zum Mitnehmen. Teams, KategorienMann- bzw. Frauschaften oder gemischte Teams zu je drei Personen aller Altersgruppen:a) Klasse der Einsatz- und Rettungsorganisationen: Bergrettung, Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bundesheer, Berg- und Naturwacht, Wasserrettung, Höhlenrettung …Jede Organisation kann unbegrenzt viele Mannschaften nennen.b) Gästeklasse für alle begeisterten Bergsportler.Ehrenpreise und Erinnerungsgeschenke gibt es für jeden Teilnehmer. Tombola:Wertvolle Sachpreise mit einem Lospreis von € 2,-Hauptpreis: 1 Paar Tourenski „VÖLKL QANIK” (170 cm) mit Fellen im Wert von € 600,–Übernachtungsmöglichkeit: Untere Valentinalm, Tel.: 04715 / 92215, info@valentinalm.at, www.valentinalm.at