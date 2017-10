6. Nudelgams

AT

Cross-Country von Reißkofelbad nach Jochalmhütte

GAILTAL. Der GSK Grafendorf-Gundersheimer Sportklub und die Naturfreunde Oberes Gailtal laden am Samstag, dem 21. Oktober zum sechsten Mal zur "Nudelgams".

Dies ist ein sportlicher Bewerb in 2er-Teams. Wandern, Laufen, Biken (auch E-Bikes sind herzlich willkommen) oder Reiten stehen als Disziplin zur Auswahl. Nenngeld 10 Euro pro Team; Kinder frei.



Ablauf

Auf das Siegerteam wartet die attraktive „Nudelgams-Trophäe-Wanderpokal“, sowie Sachpreise für die Gruppensieger. Heuer findet der Bewerb mit einer neuen Routenführung statt. Gestartet wird um 10 Uhr im Reißkofelbad. Das Ziel ist die Reisacher Jochalm, wobei die Strecke selbst bestimmt werden kann (z.B. Forststraße, Steig, …). Zielankunft ist spätestens 12.30 Uhr. Sieger ist nicht der Schnellste, sondern wer der Durchschnittszeit am nahesten kommt.

Für die Verpflegung bei der Siegerehrung sorgt die Familie Gassmayer. Anschließend gemütliches Beisammensein bei der Jochalmhütte mit Saisonabschluss. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung abgesagt.