Im 500-jährigen Reformationsjubiläum bittet die evangelische Pfarre Hermagor zur Ausstellung : „Martin Luther, die Reformation und die Folgen“ in den Gemeindesaal der Schneerosenkirche.Mit seinen 95 Thesen kritisierte Martin Luther die Missbräuche im Ablasshandel der damaligen Kirche. Damit ist unwiederbringlich der Lauf der Reformation in Gang gekommen. Die Reformatoren wollten eine Erneuerung der Kirche auf der Grundlage der Bibel erreichen. Dies geschah im Jahr 1517. Die Ausstellung zeigt die Epoche der Reformation in sieben Kapiteln.

Die Ausstellung öffnet amund wird jeweils Mittwochs und Donnerstag von 9 bis 12 und am Sonntag von 10 bis 11 Uhr bzw. nach Vereinbarung zu besichtigen sein.Nähere Informationen unter: www.evang-hermagor.at, www.here-i-stand.com.