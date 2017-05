Ausstellungseröffnung "Inspiration in Ton"

Am Donnerstag, dem 18. Mai lädt Elisabeth Muffat zu ihrer Ausstellungseröffnung „Inspiration in Ton“ ins „Schloss Möderndorf". Lassen Sie sich von den einzigartigen Werken beeindrucken. Die Ausstellung beginnt um 19 Uhr. Neben künstlerischer Darbietungen wird auch die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Friedl Rainer wird Sie am Violoncello musikalisch verzaubern – während Sie die Kunstwerke bestaunen.