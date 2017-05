Bezirksleistungsbewerb in Hermagor

Hermagor : Gemeindesportanlage |

Die Freiwillige Feuerwehr Hermagor lädt zu den Bezirksleistungsbewerben in Bronze A / B und Silber A / B am Samstag, dem 20. Mai mit Beginn um 12.30 Uhr am neuen Bewerbsplatz in Hermagor (Gemeindesportanlage) ein.

Ergebnisbekanntgabe um ca. 20 Uhr am Bewerbsplatz.

Auf Euer Kommen freut sich die Freiwillige Feuerwehr Hermagor!

Die Bezirkssieger qualifizieren sich für die Heim-Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren am 10. Juni auf der Gemeindesportanlage Hermagor.