Buchpräsentation: Am Tagliamento

Buchinhalt

Werner Freudenberger präsentiert am Mittwoch, dem 3. Mai, sein neues Buch: "Am Tagliamento - Entdeckungen zwischen Alpen und Adria". Die Buchvorstellung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula der HLW Hermagor.Wer über das Kanaltal nach Italien reist, kennt das leuchtend weiße Schotterbett, in dem ein großer Unbekannter sich manchmal still und manchmal reißend Richtung Süden schlängelt. Der Tagliamento, auch „König der Alpenflüsse“ genannt, wird hier umfassend vorgestellt:

Der Autor

Auf 172 Kilometern fließt er ungezähmt und verzaubert mit seinem Farbspiel zwischen Türkis, Azurblau und Smaragdgrün – von der Quelle am Passo della Mauria, weiter durch Karnien bis zur Mündung in die Adria.Werner Freudenberger führt in 15 abwechslungsreichen Touren durch das Reich des Tagliamento: Ursprüngliche Landschaften, romantische Kirchen, typische Pflanzen und Tiere, gemütliche Osterien, schöne Ausblicke sowie die umliegenden Orte, seine Nebenflüsse und angrenzenden Täler machen Lust, das größte naturnahe Flusssystem Europas selbst zu entdecken!- 15 spannende Touren für Wanderer und Radfahrer mit Detailkarten- Kultur & Geschichte, Fauna & Flora, Küche & Keller- Ampezzo, Venzone, Gemona, San Daniele, Lignano etc.Werner Freudenberger, lange Jahre Redakteur, Programmgestalter und Moderator für Radio und Fernsehen. Er schuf eine Vielzahl umfangreicher Dokumentationen. Bei Styria ist erschienen: Kultweg Bernsteinstraße.Alle weiteren Infos unter www.styriabooks.at