Am Samstag, dem 13. Mai, findet ab 19.30 Uhr der Ball der HLW Hermagor statt. Unter dem Titel "Casino Royale - a night to remember" wird im Rathaus Hermagor gefeiert.

Auf die Besucher warten ein top Buffet, Cocktailbar, Kellerdisco und natürlich die Mitternachtseinlage als Highlight.



Eintritt

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Auf euer Kommen freuen sich die Schüler der 5.AHW, 5.BHW und die KTOU-Gruppe der vierten Klassen.