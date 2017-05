AT

Am Freitag, den 12. Mai findet um 18.30 Uhr eine Vernissage im Bäderstudio Wiedenig in Hermagor statt. Musikalisch umrahmt wird dieser Abend durch EMan Christian Wiedenig - Musical meets Jazz & More. Der Veranstalter freut sich auf euren Besuch.