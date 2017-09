Entdecken Sie Bad Bleiberg für sich

BAD BLEIBERG. Spazieren Sie am Samstag, 7. Oktober mit Monika Hausmann durch ihr Bad Bleiberg, durch einen von Naturereignissen geprägten Ortskern in einer vom Menschen gespaltenen Kulturlandschaft.



Dabei spannt sie den Bogen von der sagenhaften Vergangenheit des Tales bis z den Besonderheiten des traditionsreichen Bergmannstandes.



Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Tourismusinformation Bad Bleiberg.



Kosten: EUR 10,- und mit der Erlebnis Card der Region Villach kostenlos



Anmeldung unter 04248/2336 oder per Mail an office@region-villach.at