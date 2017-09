Essen voll Wert gegen Krebs

LIESING. Gerader in der unberührten Umgebung des Lesachtales ist das Betreuerteam am Peintnerhof bemüht, den Seminarteilnehmenden den gesundheitsfördernden Lebensstil zur Prophylaxe gegen Zivilisationskrankheiten und Krebserkrankungen näher zu bringen.



Dies basiert auf den drei Säulen Ernährung, Bewegung und Seelische Gesundheit, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Präventivmedizin aufgebaut sind.



Die Aufenthaltsdauer wird flexibel an den Bedarf der SeminarteilnehmerInnen angepasst. So kann neben dem Intensiv- Seminar, welches von Freitag, 6. Oktober, 15 Uhr bis Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr dauert, und dem Wochenseminar gewählt werden. Natürlich sind auch länge­re Aufenthalte möglich.



Nähere Informationen und Anmeldung: 04716/273 sowie auf www.peintnerhof.at