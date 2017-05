Gailitzer Jahreskirchtag

Der Gailtaler Kirchtag, von 13. bis 15. Mai, mit dem Kufenstechen und dem Lindentanz ist wohl einer der schönsten Bräuche Kärntens. Die Mädchen bezaubern in ihrer einzigartigen farbenfrohen Gailtaler Tracht die Kirchtagsbesucher, die Burschen zeigen ihre Tapferkeit beim schnellen Ritt auf ungesattelten Norikerpferden, wo sie versuchen, die „Kufe“, ein Holzfass auf einem Stempel, mit einem Eisenschlegel zu zerschlagen.

Den Anfang macht wie jedes Jahr die Ortschaft Gailitz mit einem reichhaltigen und traditionellen Programm.

Nach der Reitermesse beim Kugimarterl findet am Samstag das Kinderkufenstechen statt, bevor es um 20 Uhr zum Vorkirchtag in „Satze´s Stallbar“ geht. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit der Heiligen Messe beim Gailitzer Kircherl, beim anschließenden Frühschoppen können sich die Besucher auf das Kufenstechen um 15 Uhr einstimmen. Beim anschließenden Lindentanz zeigen die Mädchen in ihrer feschen Tracht, dass sie saubere Gailtalerinnen sind. Dieser Tanz ist ebenfalls eine Besonderheit, denn in den vielen Strophen, die abwechselnd zur Musik gesungen werden, wird um Gesundheit und Wohlergehen der Menschen und Tiere des Dorfes gebeten. Um 17 Uhr geht es dann zur Tanzunterhaltung mit den „Hinterkoflachern“ ins Festzelt.

Der Montag beginnt um 16 Uhr mit dem ökumenischen Konta-Gottesdienst beim Gailitzer Kircherl mit Pfarrer Sedlmaier und Pfarrerin Sauer, gesanglich umrahmt vom MGV Almrausch. Um 18 Uhr findet das Kufenstechen statt und ab 19 Uhr trifft man sich bei Live-Musik im Festzelt mit den "Hinterkoflachern".