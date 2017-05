Internationales Jugendchorkonzert in Hermagor

Hermagor : Stadtsaal |

Beim Chorabend des BORG Hermagor am Samstag, 20. Mai ab 19.30 Uhr im Stadtsaal Hermagor werden heuer auch zwei Gastchöre aus Italien auftreten: der „Bachmann Choir“ des „Istituto omnicomprensivo I. Bachmann“, Tarvisio, Leitung: Alberto Busettini und „Copernicoro“, der Chor des „Liceo Copernico“, Udine, Leitung: Serena Vizuttini.

Aus einem grenzüberschreitenden Projekt der Begegnung zwischen dem BORG Hermagor und dem Tarviser Bachmann-Gymnasium hat sich auch ein Kontakt der beiden Schulchöre ergeben, die sich wechselseitig zu Probentagen, einmal in Tarvis, einmal in Hermagor, getroffen haben. So wird beim Konzert nicht nur abwechselnd gesungen, sondern es wird auch ein Programmteil gemeinsam gestaltet werden und zusammen mit den Gästen aus Udine wird ein Großchor von etwa 140 Sängern auf die Bühne kommen.

Eintritt: freiwillige Spenden