Multimediavortrag über Nepal

AT

, 9620 Hermagor AT

Schulzentrum , 9620 Hermagor AT

Hermagor : Schulzentrum |

HERMAGOR. Multimediavortrag "Nepal 2016 - Mera Peak, der Gipfel ist nicht alles" von Anni und Werner Schoitsch. Am Donnerstag, 05. Oktober 2017 von 19:30 - 21 Uhr in der Aula des Schulzentrums. Veranstalter: Alpenverein Hermagor und Naturfreunde St. Stefan.

Eintritt: freiwillige Spende - zugunsten des Schüherheims "KEC" in Khumjung/Nepal.