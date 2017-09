Sonnenaufgangswanderung auf die "Rauter Gossen"

MARIA LUGGAU. Am Donnerstag, 5. Oktober veranstaltet der TVB Lesachtal eine kostenlose geführte Wanderung auf die "Rauter Gossen".



Gestartet wird um 5 Uhr beim Spar Markt Prünster in Maria Luggau. Von dort geht es mit dem Auto auf den Weiler Raut. Dort beginnt die Wanderung in Richtung der in ca. 500 Höhenmeter liegenden "Rauter Gossen".



Nach ca. 1,5 Stunden wird das Ziel, die alte Gossen-Hütte, erreicht und gemeinsam auf den schönen Sonnenaufgang gewartet.



Mitzubringen ist, falls vorhanden, eine Stirnlampe)



Um Voranmeldung im Tourismusbüro wird gebeten.