Tag der Feuerwehr in Hermagor

Hermagor : Hauptplatz |

Die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See und die Freiwillige Feuerwehr Hermagor können stolz darauf sein, mit finanzieller Unterstützung aller Gemeinden des Bezirkes, des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes sowie dem Land Kärnten eine der modernsten Drehleitern Österreichs in Betrieb nehmen zu können.



Die offizielle Übergabe mit Segnung der neuen Drehleiter Magirus „M32L-AT“ findet am Samstag, dem 29. April 2017 um 16.30 Uhr am Hauptplatz in Hermagor statt.

Programm Die offizielle Übergabe mit Segnung findet im Rahmen unseres Tages der Feuerwehr statt. Von 10 bis 14 Uhr findet die Feuerlöscherüberprüfung durch die Firma Zerza Gas statt (Für Personen, die einen Feuerlöscher zu überprüfen haben, ist die Durchfahrt der gesperrten Innenstadt gestattet). Ebenso können die Feuerwehrfahrzeuge ab 10 Uhr besichtigt werden und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hermagor stehen für alle Fragen und Anliegen bereit. Den abschließenden Höhepunkt dieses Tages bildet die Segnung der neuen Drehleiter um 16.30 Uhr am Hauptplatz.