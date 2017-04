AT

Die Gesunde Gemeinde Kötschach-Mauthen lädt zum Vortrag „Schreiben inspiriert: Jetzt schreibe ich mein eigenes Buch“ am Donnerstag, dem 4. Mai 2017 um 19 Uhr in der Schulbibliothek der NMS Kötschach ein.



Roland Zingerle, Buchautor und Leiter der Kärntner Schreibschule, gibt wertvolle Tipps, wie Sie Ihre kreativen Ideen wirkungsvoll zu Papier bringen. Im Anschluss an den Vortrag: Autogrammstunde mit Fragerunde.

Anmeldungen werden im Marktgemeindeamt unter der Tel:. 04715/8513-23 entgegengenommen.