Wanderung zur Millstätter Alpe

Hermagor : Bahnhof |

Wenn über dem Wald die Sonne aufgeht und dir das Gesicht küsst, weißt du, was Freiheit ist.

Wandern Sie am Samstag, 13. Mai zur Millstätter Alpe (25091 m), dort wo die Aussicht so traumhaft ist.

Tour: Mittlere Wanderung, ca. 650 Höhenmeter

Treffpunkt: 7.30 Uhr am Bahnhof Hermagor

Ausrüstung: Wanderbekleidung, Regen- und Sonnenschutz, Jause und Getränk für unterwegs

Kosten: 25 Euro pro Person

Anmeldung: bis Donnerstag, 11. Mai 2017 unter 0664-73648889



Nähere Infos: www.gehsund.com

Weitere Termine im Mai: Slow Foot trifft Slow Food, Donnerstag. 25. Mai 2017, Rundwanderung durch 3 verlassene Dörfer bei Moggio, Samstag, 27. Mai 2017