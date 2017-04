Gailtal-Lan 2017

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet "Gailtal-LAN" die Gailtal-LAN. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, um den Teilnehmern eine hervorragende Zockerumgebung und Netzwerkinfrastruktur geboten werden zu können. Die LAN-Party findet am Wochenende vom 28. bis 30. April 2017 statt - vermutlich dringend benötigter Schlaf kann also am Staatsfeiertag (1.Mai) nachgeholt werden. Bei der Gailtal-Lan-Party messen sich Teilnehmer in Computerspielen, bei denen Taktik, Strategie, Geschick und Teamwork gefordert werden. Die Gaital-LAN findet im Veranstaltungssaal der Gemeinde Kirchbach statt.

Datum und Uhrzeit

Was wird geboten

Einlass: 28.04.2017 um 9 Uhroffizieller Start: 28.04.2017 um 12 UhrEnde: 30.04.2017 15:00 Uhr- Platz für ca. 70 Teilnehmer- Gigabit-Netzwerk- Megabit symmetrische Internetanbindung- separater Ruhebereich- Sanitäranlagen mit Duschmöglichkeit- 2x Frühstück ist im Eintrittspreis inkludiert- tolles Turnierprogramm inkl. Wii, PS u. XBOX BattlesKosten pro Teilnehmer: 40 € inkl. Frühstück.Anmeldung und Info: www.gailtal-lan.at