24. Frühlingskonzert ganz im Zeichen der Blasmusik

07.05.2017, 12:46 Uhr

Blasmusik der Extraklasse mit fünf Trachtenkapellen füllte den Festsaal der Marktgemende Kötschach

Kötschach (luta). Seit Jänner bereiteten sich fünf regionale Blasmusikkapellen intensiv auf die Veranstaltung, die in der Blasmusikszene als Highlight gilt, vor. Die harte Arbeit und die vielen Proben zahlten sich aus. Die zahlreichen Zuseher waren von dem vielseitigen Programm äußerst begeistert.Das Programm wurde mit der aus 36 Mitgliedern bestehenden Trachtenkapelle Mauthen eröffnet. Unter der Führung von Viktoria Pedarnig liesen die Muskanten mit dem Stück "Fanfare for a New Horizon" aufhorchen.Die Trachtenkapelle "Alpenrose" Waidegg unter der Leitung von Kapellmeister Heribert Patterer beeindruckte besonders mit der Nummer "Oregon" welche Rockrhythmen und melodiösen Passagen verwendet.Die TK Dellach unter Kapellmeister Christian Sagmeister zeigte mit ihren 46 Mitgliedern wie vielseitig Blasmusik sein kann. Besonders begeistert war das Publikum von der "Beer Barrel Polka".Danach zeigte der Musikverein Reißkofel-Reisach mit dem Kapellmeister Otto Dreißler sein Können. Auch in der Jugendarbeit ist der Musikverein, der zur Zeit 18 Jungmusiker in Ausbildung hat, sehr aktiv.Last but not least - die Obergailtaler Trachtenkapelle. Kapellmeister Stefan Zojer und seine Musiker rundeten das Programm mit ihren Darbietungen ab. Obmann Werner Ebner ist besonders stolz auf die Auszeichnung "Kärntner Löwe", die durch das Land Kärnten für besondere musikalische Leistungen überreicht wurde.Anwesend waren auch die Bürgermeister Walter Hartlieb und Johannes Lenzhofer, Vizebürgermeister Josef Zoppoth und Altobmann des Blasmusikverbandes Anton Webhofer.