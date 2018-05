04.05.2018, 17:15 Uhr

Ein interessantes österreichisch-italienisches Interreg-Projekt wurde im Gailtaler Heimatmuseum präsentiert.

HERMAGOR (jost). Bei der Auftakt-Veranstaltung zum heurigen Kultursommer stellte kürzlich das Gailtaler Heimatmuseum gemeinsam mit dem Kanaltaler Kulturverein im historischen Ambiente des Schlosses Möderndorf ein überaus interessantes und grenzüberschreitendes Projekt vor.Unter dem Titel „Grenzenlose Grenzsteinsuche – Cippi senza Confini“ werden sowohl alle Bewohner als auch Besucher und Touristen eingeladen, im Zuge von Wanderungen und/oder Aufenthalten in der Region Gailtal – Kanaltal – Karnische Alpen aufmerksam zu sein und insbesondere auf alle Arten von speziellen Grenzsteinen (nicht die aktuellen Markierungen der Staatsgrenze) zu achten. Das EU-Projekt soll das gemeinsame Schicksal der Grenzregion dokumentieren. Bisher unentdeckte Grenzsteine und ähnliche Kuriositäten, die irgendeine Grenze markieren, sollen dabei fotografiert, verortet und in eine Datenbank eingespeist werden. Projektbegleiterin Elisabeth Janeschitz: „Wenn Sie etwas Interessantes oder irgendwo kunstvolle Grenzsteine entdecken, senden Sie bitte Fotos und Beschreibungen dazu bis Ende Dezember 2018 entweder an das Gailtaler Heimatmuseum oder an den Kanaltaler Kulturverein. Die interessantesten Entdeckungen werden durch eine Kommission ausgewählt und im Rahmen einer Veranstaltung im Mai 2019 prämiert.“Musikalisch umrahmt wurde die grenzüberschreitende Veranstaltung durch einen bunten Kanaltaler „Bachmann-Chor“ sowie durch ein Quartett des Hermagorer „BORG-Chores“.

Im zweiten Teil des Museums-Abends referierte Wilhelm Wadl, Direktor des Kärntner Landes-Archives, überaus anschaulich und lebhaft zum aktuellen – und zum Teil auch beklemmenden – Thema „1918: 100 Jahre Bundesland Kärnten – 100 Jahre Republik Österreich“.Gemeinsam gefeiert bei regionaler Top-Kulinarik durch Caterer Lenzhofer haben u.a. Alfredo Sandrini, Raimondo Domenig, Alberto Busettini und Monika Leszecz vom Kanaltaler Kulturverein, Museums-Obmann Heinz Pansi, Landtagsabgeordneter Luca Burgstaller, Kulturreferent Leopold Astner, Komunalpolitiker Margit Gallautz, Karl Tillian, Helmuth Haas und Sepp Reinitzhuber, Chronist Hans Hohenwarter, Kustos Siegfried Kogler, Museumsleiter Kurt Thelesklaf, Kassier Peter Erschnig, Grenzsteinsuchende „Bergfexen“ Hermann Verderber, Erich Glantschnig, Andreas Fink, Alois Marka u.v.a.Fotos: Hans Jost