Klettern als Schule für das Leben

Generalvikar Engelbert Guggenberger präsentierte im Lesachtal sein neues Buch.



Musikalische Umrahmung



Klettern prägt Leben

ST. LORENZEN/LESACHTAL. „Klettern ist eine Form der Lebensschule und öffnet auch den Blick für das, was unsere sichtbare Welt übersteigt“, sagte Generalvikar Dompropst Engelbert Guggenberger kürzlich bei der Buchpräsentation seines neuen Buches „In der Vertikale. Was mich zwischen Himmel und Erde hält“ im voll besetzten Saal des Gasthofes zur Post in St. Lorenzen im Lesachtal.An der Buchpräsentation, die musikalisch vom Männer Quintett St. Lorenzen unter der Leitung von Michael Lexer, gestaltet wurde, nahmen Bürgermeister Hans Windbichler mit Gattin teil, der den Generalvikar als Botschafter des Lesachtales und von Kultur gewürdigt hat, weiters Ingeborg Guggenberger, Obfrau des Alpenvereines „Die Karnischen“, Marian Guggenberger und Karina Hartweger, Hausherr Leo Salcher, Direktor Hans Guggenberger mit Gattin, zahlreiche Freunde, Bekannte und Kletterkameraden des Generalvikars. Die Buchhandlung Eder aus Hermagor stellte einen reichhaltigen Büchertisch bereit.Klettern sei für ihn, so im Gespräch mit Ingrid Sommer von der Katholischen Aktion, eine „Einübung in das Leben und in Haltungen, die für das Leben prägend sind, wie zum Beispiel das Setzen und Erreichen von Zielen, Kreativität, sowie der Umgang mit Herausforderungen, Angst und Risiko“. Beim Gang in die Berge öffne sich der Himmel mehr und intensiver als im täglichen Leben, „da wir dort ins Staunen kommen“.

Erlebnisse dokumentiert

Der gebürtige Lesachtaler gibt im Buch auch sehr persönliche Einblicke in die Bedeutung des Kletterns für sein Leben und berichtet von Erfahrungen, die auch anderen Menschen neue Kraft für die Bewältigung des Alltags zu geben vermögen. In seinem neuen Buch beschreibt Generalvikar Guggenberger ausgewählte, besonders herausfordernde Klettertouren in den Dolomiten, in den Karnischen und Julischen Alpen, seinen Absturz am 23. Juli 2015 und setzt deren Bewältigung mit Einstellungen und Haltungen, die sowohl beim Klettern als auch im Alltag und im Glauben eine zentrale Rolle spielen, in Beziehung. Im Rahmen der Buchpräsentation wurde der Leiter des Männer Quintettes St. Lorenzen, Michael Lexer, im Namen von Diözesanbischof Alois Schwarz, mit der silbernen Cacilien Medaille in Silber geehrt.nächste Buchpräsentation findet am 5. Mai in Spittal um 19.30 Uhr im Schloss Porcia statt. Musikalische Mitgestaltung „Ambidravi Vocal“.