Trachtenkapellen begrüßen den Frühling

06.05.2018, 02:02 Uhr

Obergailtaler Musikkapellen begrüßen den Frühling zum 25. Mal mit einem beeindruckenden Konzert

KÖTSCHACH (luta). Die TK Dellach, der MV-Reißkofel Reisach, die OTK Kötschach, die TK Alpenrose Waidegg und die TK Mauthen luden zu einem gemeinsamen Frühjahrskonzert in den Festsaal Kötschach. Das Interesse an der Veranstaltung war so groß, dass schon im Vorfeld alle Sitzplätze ausverkauft waren und an der Abendkasse nur mehr Restkarten für Stehplätze verfügbar waren.Fünf Trachtenkapellen waren natürlich ein Garant für ein vielseitiges Programm. So erfreuten sich die Zuhörer an Märschen wie dem "Jetzt geht los" von Franz Lehar oder an Konzetstücken wie dem "A Klezmer Karnival" von Philip Sparke aber auch an der Polka "Gablonzer Perlen" von Antonin Borovicka. Das Publikum war so begeistert, dass die Trachentenkapelle Mauthen ohne eine Zugabe die Bühne nicht verlassen konnte. Die Moderation des Abend übernahm Günther Marizzi in seiner bekannt lockeren Art.Mit dabei waren die Bürgermeister Walter Hartlieb, Johannes Lenzhofer und Hermann Jantschgi sowie Josef Zoppoth, Christina Patterer, Bezirksobmann Andreas Zimmermann und Anton Webhofer.