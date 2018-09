"9. Blochziehen" hat starke Teams am Start

19.09.2018, 06:00 Uhr

Zur Holzernte mit Pferd braucht es nicht nur Kraft. Ein eigener Verein sorgt für Erhalt des "Blochziehens".

UNTERES GAILTAL (lexe). "Das Improvisieren musste ein Ende finden", erinnert sich Robert Schaubach für die WOCHE an die Anfänge. Vor neun Jahren organisierte der Draschitzer mit einem Kreis von Pferdefreunden den ersten Wettbewerb im Blochziehen in Achomitz/Zahomc in der Gemeinde Hohenthurn.Inzwischen ist der Geschicklichkeitswettbewerb, bei dem Pferde Baumstämme ziehen ein richtiges Pferdefest geworden und aus den Pferdefreunden ein Fahr- und Reitverein. Von der Wiese Hans Millonigs ist man mit der Veranstaltung zum FF-Haus gewandert, hier gibt es auch die nötige Infrastruktur (Strom, Wasser, Toiletten) und einen besonders schönen Blick auf die Feistritzer Kirche. Immerhin zieht der Bewerb, entstanden aus ehemals traditioneller Waldarbeit, alljährlich rund 700 Menschen an. Da wird so ein Parcours rasch zum Festgelände, vor allem wenn nebenbei der eigens von Herbert Fuchs kreirte "Bloch-Burger" und Ponyreiten geboten werden.

Noriker, Haflinger und auch Araber müssen beim Blochziehen in Achomitz unter anderem meterlange entrindete und entästete Baumstämme, durch vorgegebene Markierungen manövrieren und das fehlerlos. Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit des Tieres sind gefordert. Die Hölzer sind schwer und das Pferd muss ruhig bleiben und darf sich von keinem Geräusch ablenken lassen. Da ist die Vertrauen zwischen Mensch und Tier besonders wichtig. Für einen pfiffigen und herausfordernden Parcours sorgt jedes Jahr Thomas Zechner. Die 25-30 Teilnehmer kommen aus ganz Kärnten, dem Burgenland und sogar aus Deutschland zum Geschicklichkeitsturnier.Das Blochziehen am 30. September soll Teilnehmern und Zusehern Spaß machen und diese Art der Holzarbeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wie gut, dass sich die Arbeit des Holzziehens von gefällten Baumstämmen zum nächsten Waldweg oder Polterplatz, wieder neuer Beliebtheit erfreut. Rückepferde werden heute wieder eingesetzt, denn bei der Holzernte verursachen die Vierbeiner, im Gegensatz zu schweren Forstmaschinen, beinahe keine Schäden am Waldboden. In der landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof zeigen die Fachrichtungen Landwirtschaft und Pferdewirtschaft starkes Interesse am Holzrücken mit dem Pferd.Die Freude über die Veranstaltung ist dieses Jahr besonders groß. 2017 musste das Blochziehen abgesagt werden. Grund war die Pferdekrankheit Druse. Eine ansteckende "Pferdegrippe". Die Gailtaler Pferdeliebhaber wollten aber kein Risiko eingehen, denn das Wohl ihrer Tiere steht für sie an erster Stelle. Robert Schaubach, Obmann des Vereins, plant bereits voraus: "2019 feiern wir unser 10jähriges Jubiläum und danach wollen wir mit dem Blochziehen eine schöpferische Pause einlegen!"30. September 2018ab 10 Uhr, beim FF-HausErsatztermin bei Schlechtwetter: 7. 10. 2017