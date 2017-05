Bald wieder freie Fahrt bei Höfling

03.05.2017, 05:00 Uhr

Bis Ende Mai werden die notwendigen Hangsicherungsarbeiten fertiggestellt sein.

Hangrutsch-Gefahr

HÖFLING (jost). Straßenbaustellen sind prinzipiell nichts Besonderes, aber die halbseitige Straßensperre auf der B111 bei Höfling besteht seit Anfang März, ohne dass dort gearbeitet wird. Klar, dass dadurch Verkehrsteilnehmern nach dem „warum“ rätselten.Die WOCHE ist der Frage nach dem Grund der Sperre nachgegangen und hat auch erfahren, ab wann es dort wieder freie Fahrt geben wird.Landesrat Gerhard Köfer informiert: „Im Zuge einer Straßenbereisung Anfang März 2017 mussten wir feststellen, dass an der B 111 Gailtal Straße bei Kilometer 60 aus der Straßenböschung ein Felsblock abzurutschen droht. Aus diesem Grund wurde der Straßenabschnitt sofort abgesichert, um keinen Verkehrsteilnehmer zu gefährden.“Hubert Amlacher, zuständiger Leiter des Straßenbauamtes Villach, erklärt die weitere Vorgangsweise:„Bei einem gemeinsamen Ortsaugenschein mit Herrn DI Glantschnig und mir am 9. März wurde festgestellt, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass steiniges Material dabei auf die Fahrbahn der B 111 gelangen könnte. Aufgrund vorhandener Ausbruchstellen in der etwa 15 m hohen steil aufragenden Straßenböschung ist noch an zwei weiteren Stellen Gefahrenpotenzial für die Straße vorhanden. Eine Stelle einige Meter oberhalb des angesprochenen Bereiches sowie eine weitere Stelle, etwa 25 m weiter östlich an der oberen Geländekante.Eine Detailplanung der auszuführenden Arbeiten seitens der Bautechnik wurde uns per mail am 06.04.2017 übermittelt. Im Anschluss daran erfolgte daraufhin die Ausarbeitung eines Leistungsverzeichnisses zur Einholung von mindestens drei Angeboten, wozu am 27.April die Angebotseröffnung erfolgte.Nach der Angebotsprüfung und Bestbieterermittlung erfolgt die Vergabe und die Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer.Die Arbeiten sollten danach spätestens am 24. Mai 2017 abgeschlossen sein.“