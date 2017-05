Besuch bei der ÖBB: Ein Traum geht in Erfüllung

03.05.2017, 09:09 Uhr

Die Hermagorer Feuerwehrjugend durfte einen Tag lang hinter die Kulissen der ÖBB Villach schauen.

Spannendes Programm



Einmal Lokführer sein

HERMAGOR. Der von der Feuerwehrjugend Hermagor kürzlich organisierte Besuch bei der ÖBB in Villach war ein besonderes Erlebnis für alle Teilnehmer.Die Verantwortlichen seitens der ÖBB stellten wieder ein tolles und interessantes Programm für den Ausflug der Feuerwehrjugend auf die Beine. Federführend bei der Organisation zeigte sich der Bezirksjugendbeauftragte Franz Pfaffenberger. Im Jahr 2017 wurde das Angebot erstmals über die Bezirksgrenze hinaus ausgeweitet. So nahmen auch 16 Kinder und ihre drei Betreuer aus Thörl Maglern mit großem Interesse am Programm teil.Der Bezirksfeuerwehrkommandant Stellvertreter Georg Zankl und sein Ausbildungskollege informierten die zukünftigen und aktiven Feuerwehrjugendmitglieder über mögliche Gefahren und spannende Details rund um das Eisenbahnwesen. Auch Hermagors Bürgermeister Siegfried Ronacher begrüßte die interessierten Kinder und Jugendlichen auf seiner Dienststelle in Villach. In den Werkstätten erlebten die Besucher eine tolle Führung vom Werkstätten-Team.Ein Traum erfüllte sich für viele Jugendliche, als sie einen Zug mitbedienen durften.Wenn ein Kind noch vor dem Highlight, „selbst Lokführer zu sein“, mit einem glücklichen Lächeln sagt, „Heute ist mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen!“, zeigt dies deutlich, wie wertvoll, kinder- und jugendgerecht der Tag von den Verantwortlichen gestaltet wurde.