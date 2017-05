Christina & Martin: Jetzt läuten die Hochzeitsglocken

10.05.2017, 08:00 Uhr

Christina Burgstaller und Martin Guggenberger segeln in den Hafen der Ehe.

Von Iris Zirknitzer

Die Funken sprühen

TRÖPOLACH. Der wohl schönste Tag im Leben zweier Menschen, die sich lieben, ist die Hochzeit. Christina Burgstaller und Martin Guggenberger haben sich zu diesem großen Schritt entschieden. In gut zwei Monaten wollen sich die beiden Turteltauben das Ja-Wort geben.Beide stammen aus Tröpolach und kennen sich schon seit ihrer Jugendzeit. „Wir sind uns beim Ausgehen des Öfteren über den Weg gelaufen“, sagt Christina. Das Schicksal sollte die zwei aber erst 2009 zusammenführen. Engeren Kontakt hatten die hübsche Blondine und der dunkelhaarige, großgewachsene Bursche das erste Mal über die Burschenschaft - als sie gemeinsam mit einer Runde zum Plakatieren ausgerückt sind. Am Tag darauf schaute der Tröpolacher dann bei Christina auf einen Kaffee vorbei. Gefallen aneinander fanden Christina und Martin bereits zu diesem Zeitpunkt. Kurz darauf musste Christinas Auto repariert werden. Es lag also nahe, ihren „Kumpel“ Martin zu fragen, ob er sich dem Problem annehmen könnte. Ein kurzer Anruf und Martin war zur Stelle. Da hat es zwischen den beiden erstmals richtig gefunkt. Nach den ersten Dates und mehreren darauffolgenden Treffen war für beide klar: wir gehören zusammen.

Plötzlich zu dritt



Viele Vorbereitungen



Das Traumkleid entdeckt

2010 hat sich das Paar im Heimatort Tröpolach ein Haus gekauft, und dieses renoviert. Das Glück war perfekt, als im Februar 2015 Söhnchen Alexander zur Welt kam. Martin trug schon längere Zeit den Gedanken mit sich, bei seiner Herzdame um ihre Hand anzuhalten. Im September 2016 sollte es soweit sein. Beim Kurzurlaub in einem Hotel am Nassfeld zückte er den Verlobungsring und sprach die verheißungsvollen Worte: Willst du meine Frau werden? Christina wollte!Nun ging alles Schlag auf Schlag. Termine für die standesamtliche und kirchliche Trauung mussten organisiert werden. Eine Location für die Tafel war schnell gefunden: Die Feier und das Hochzeitsmahl findet im Falkensteiner Hotel & Spa Carinazia in Tröpolach statt. Musik, Menüauswahl, Einladungen aussuchen und versenden, Brautstrauß und Deko für die Kirche organisieren – das alles stand auf der to-do Liste. „Bis jetzt hat alles super geklappt“, sagt Christina. Die standesamtliche Trauung wird im Garten von Christinas Tante zelebriert. Dechant, Pfarrer Andreas Tonka wird das Brautpaar in der Tröpolacher Kirche trauen. Ganz romantisch in einer Kutsche werden Braut und Bräutigam vorfahren. Am Samstag, den 8. Juli ist der große Tag. 90 bis 95 Gäste sind zur Hochzeit geladen. „Wir haben beide einen großen Familienanhang“, schmunzelt Martin. Der 36-jährige muss im Vorfeld nur noch eine „Kleinigkeit“ erledigen. Der perfekte Anzug muss noch her. Braut und Bräutigam stehen an diesem sprichwörtlichen schönsten Tag ihres Lebens immerhin im Mittelpunkt.Einmal im Leben Prinzessin sein, welche Frau wünscht sich das nicht? Daher spielt das Brautkleid am sprichwörtlich schönsten Tag im Leben eine besonders große Rolle. Die Braut in spe hat ihre Wahl schon getroffen. Die 27 jährige ist in einem Brautgeschäft in Klagenfurt fündig geworden. Mehrere wunderschöne Kleider probierte sie dort an. Letzten Endes hat sie sich für das erste Kleid, in das sie hineingeschlüpft ist, entschieden. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Christina und strahlt. In diesem Traum von einer Robe wird die Lehramtsstudentin vor den Altar treten und ihrem Martin das Ja-Wort geben. „Mit dem Bund der Ehe wollen wir unsere Liebe besiegeln“, sagen die zwei und schauen sich dabei verliebt in die Augen.