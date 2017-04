Das Bildungszentrum Lesachtal wird 50 Jahre alt

27.04.2017, 11:12 Uhr

Das Bildungszentrum Lesachtal feiert am 6. Mai das 50-jährige Jubiläum mit einem großen Fest.



LESACHTAL (iz). Bis 1966 gab es in jedem Ort des Lesachtales Volksschulen, in denen alle neun Pflichtschuljahre absolviert werden konnten. Einige Lesachtaler besuchten damals die Hauptschule in Kötschach und wohnten dort bei Bekannten und Verwandten oder kamen nach vier Jahren Volksschule in das Internat nach Tanzenberg oder nach Volders in Tirol.Um der Lesachtaler Jugend eine gute Schulbildung zu ermöglichen kämpfte die Bevölkerung mit dem praktischen Arzt Friedrich Lomoschitz um eine eigene Hauptschule. Lomoschitz scheute keine Mühe und verhandelte auch mit den Osttiroler Behörden, um den Schülerstand zu erreichen, der für einen Schulstandort notwendig war. Knapp vor Schulbeginn im Jahr 1966 gab es „grünes Licht“ für die Hauptschule in St. Lorenzen. Seit damals besuchen Schüler von Birnbaum, Liesing, St. Lorenzen, Maria Luggau und aus dem Tiroler Nachbarort Untertilliach die Hauptschule im Lesachtal.Am 12. September 1966 begann das erste Schuljahr mit zwei Klassen, die im gemeindeeigenen Gebäude geführt wurden. Die Hauptschulexpositur unterstand der Hauptschule Kötschach unter Direktor Rudolf Kögel. Mangels an Hauptschullehrern mussten die Volksschullehrer Hans Tabernig (Leiter), Elisabeth Lederer, Annemarie Senfter (Hauswirtschaft und Handarbeiten) und Pfarrer Eduard Clementi (Religion) und später Walter Bidner den Unterricht übernehmen. "Trotz großer Anfangsschwierigkeiten (Fehlen der meisten Einrichtungsgegenstände, z.B. der Tafel, fast keine Lehrmittel, usw.) gelang es bald, einen geordneten Unterricht zu führen“, ist in der Schulchronik festgehalten. 1972 wurde die Hauptschule eigenständig. Schon jetzt stellte sich heraus, dass das derzeitige Gebäude keine dauerhafte Lösung darstellt und man begann mit der Planung eines geeigneten Schulgebäudes.

Im Frühjahr 1977 kam freudige Botschaft: der Bau der Hauptschule ist fix. 1979 konnten Lehrer und Schüler das neue Gebäude beziehen. 1985 wurde die Musikschule in der Hauptschule Lesachtal offiziell eröffnet Gerhard Kopper leitete diese. Unterrichtet wurden damals 51 Schüler in den verschiedensten Instrumenten. Mit September 1985 begann der Unterricht in diesem Schuljahr nach den Lehrplänen der „Neuen Hauptschule“, jeweils mit drei Leistungsgruppen in Englisch, Deutsch und Mathematik.Mit September 1990 wird an der Hauptschule Lesachtal in diesem Schuljahr der Schulversuch „Integrationsklasse mit Stützlehrer“ durchgeführt. Der verantwortliche Stützlehrer ist Georg Berger. Ein Jahr darauf, im September 1991, wurde dem laufenden Schulversuch „Integration mit Stützlehrer“ ein weiterer Schulversuch „Schwerpunktklasse Italienisch“ eingeführt. 16 Schüler haben sich zum Italienischunterricht gemeldet.Im Schuljahr 1994/95 wurde der autonome Schulversuch „Religiöse Lebensdimensionen“ eingeführt. Schwerpunktthemen für diesen Schulversuch sind „Feste/Feiern“ im Jahreslauf, „Behinderung/behindert sein“ und „Bewusstes, einfaches Leben“. Verantwortlich für diesen Schulversuch sind Hans Guggenberger und Eva Zankl.Zwischen 2010 und 2011 erfolgt der Umbau der Hauptschule Lesachtal. Mit der Fertigstellung 2011 werden die Volksschulen des Lesachtales im Bildungszentrum untergebracht. Das Bildungszentrum Lesachtal startet mit der Neuen Mittelschule Im November. 2013 tritt Direktor Franz Guggenberger in den Ruhestand. Alfons Hackhofer übernimmt mit 1. Dezember 2013 die Leitung des Bildungszentrums.Das erste Schuljahr startet mit zwei Klassen im gemeindeeigenen Gebäude.Die Hauptschule wird eigenständig. Josef Warmuth übernahm die Leitung.Es erfolgt die Nachricht, dass mit dem Bau der Hauptschule im Frühjahr 1977 begonnen werden sollte. 1979 konnten Lehrer und Schüler das neue Gebäude beziehen.Die Offizielle Eröffnung der Musikschule in der Hauptschule Lesachtal wird gefeiert.Der Unterricht startet in diesem Schuljahr nach den Lehrplänen der „Neuen Hauptschule“, jeweils drei Leistungsgruppen in Englisch, Deutsch und Mathematik.Direktor Josef Warmuth tritt in den Ruhestand. Die provisorische Leitung übernimmt Johann Tabernig.Siegfried Seiwald aus Kötschach-Mauthen wird mit der Leitung der Hauptschule Lesachtal beauftragt.Siegfried Seiwald übernimmt nach neunjähriger Tätigkeit im Lesachtal die Leitung der Hauptschule Kötschach-Mauthen. Johann Tabernig übernimmt die Leitung der Hauptschule Lesachtal.Der Leiter der Hauptschule Lesachtal Johann Tabernig tritt in den Ruhestand. Franz Guggenberger übernimmt die Leitung der Schule.Umbau der Hauptschule LesachtalVolksschulen des Lesachtales werden im Bildungszentrum untergebrachtDas Bildungszentrum Lesachtal startet mit der Neuen MittelschuleFranz Guggenberger tritt in den Ruhestand. Alfons Hackhofer übernimmt mit 1. Dezember 2013 die Leitung des Bildungszentrums Lesachtal.Eröffnung der neuen Kletterwand im Turnsaal des Bildungszentrums Lesachtal.