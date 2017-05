Der Samtpfote Leid ersparen

08.05.2017, 10:36 Uhr

Warum und wann man seine Katze kastrieren sollte: Tierarzt Herbert Ladstätter dazu im Gespräch.

Wie gut kann das Gesetz in der Praxis eingehalten werden?

Wie oft bekommt eine Katze im Durchschnitt Nachwuchs und wie viele Nachkommen entstehen daraus?

HERMAGOR. Seit 2005 gilt die Regelung, dass jede Katze (männlich und weiblich) kastriert werden muss, wenn sie sich auch im Freien aufhält. Mit dem Stichtag 1. April 2016 wurde das Gesetz auch auf freilaufende Bauernhofkatzen ausgeweitet.Herbert Ladstätter ist Tierarzt und betreibt in Hermagor eine Kleintierpraxis. Im Interview nimmt er Stellung zu dem Thema.Herr Ladstätter, wie sehr begrüßen Sie das neue Gesetz?Jedes Gesetz ist so gut, wie es exekutiert werden kann.Das Gesetz kann Anlass dafür geben, dass die katzenhaltenden bäuerlichen Betriebe seitens der dort tätigen Haustierärzte dahingehend aufgeklärt werden, dass eine unkontrollierte Vermehrung Katzenkrankheiten und Tierleid mit sich bringt. Bei den vielen Aufgabenstellungen der Behörden wird es schwierig sein, Einzelfälle gesetzlich zu verfolgen.Jährlich zwei Mal und im Schnitt jeweils drei bis vier Nachkommen.

Was sind die Folgen wenn man es zulässt, dass sich Katzen und Kater unkontrolliert vermehren?

Ab welchem Alter sollte man seine Katze kastrieren lassen?

Welche Vorteile bringt eine Kastration für die Katze?

Viele Katzenbesitzer fürchten, ihre Katze könnte sich durch Kastration plötzlich negativ verändern?

Jetzt werden sich möglicherweise viele fragen: Wenn „alle“ Katzen kastriert werden, wo bekomme ich dann noch ein junges Kätzchen her, wenn ich mir eines ins Haus holen möchte?

Mit welchen Kosten muss man für die Kastration seiner Katze rechnen?

Ist Ihrer Meinung nach eine finanzielle Strafe für das Nicht-Kastrieren gerechtfertigt?

Noch eine persönliche Frage zum Schluss: seit wann betreiben Sie Ihre Kleintierpraxis in Hermagor und wie lange wollen Sie noch im Dienst der Tiere tätig sein?

Das Interview führte Iris Zirknitzer

Unkontrolliert heranwachsende Katzen sind gefährdet, an Infektionen (z.B. Katzenseuche) zu erkranken, sowie Parasiten (Flöhe, Milben, Zecken) zu bekommen.Der Kater kann ab einem Alter von ca. sechs Monaten, die Kätzin ab ca. neun Monate kastriert werden.Kastrierte Katzen und besonders Freigänger grenzen den Zuwachs ein, weil sie kaum zum Streunen neigen und dadurch auch von Rangkämpfen, die mitunter sehr schmerzhafte und gefährliche Verletzungen mit sich bringen, und vom Straßentod verschont bleiben.Da durch die Kastration der Geschlechtstrieb ausgeschaltet wird, werden die Tiere ruhiger, zutraulicher und auch häuslicher. Demnach sollte auch eine maßvolle Fütterung stattfinden, um Gewichtszunahmen zu vermeiden.In den Tierschutzhäusern warten zahllose herrenlose Katzen auf ein gutes Zuhause. Abgesehen davon sind Züchter von der Regelung ausgenommen.Die Kosten der Sterilisation – es wird de facto auch eine Kätzin „kastriert“, da Eierstöcke und Gebärmutter entfernt werden – und der Kastration (beim Kater werden beide Hoden entfernt) sind als Mindesttarife von der Tierärztekammer festgelegt. Sie liegen bei einem Kater bei 75 Euro und bei einer Kätzin bei 120 Euro.Anstatt Strafen einzuheben sollte die Bevölkerung stets informiert und bei Kastrationsaktionen unterstützt werden – so wie es bei der derzeit vom Land wieder unterstützten Aktion der Fall ist.Meine Kleintierpraxis in Hermagor betreibe ich seit 1984, natürlich hat sich da im Laufe der Zeit Vieles entwickelt; ich habe seit 1990 auch die Zusatzqualifikation „Fachtierarzt für Kleintiere“ und widme mich seit 2007 ausschließlich und intensiv den Patienten in meiner Ordination. Abgesehen davon, dass auch meine Tochter angehende Tierärztin ist, plane ich die Fortführung meiner Tätigkeit sicher noch für mehrere Jahre. Mein Beruf ist zugleich meine Berufung und der Einsatz zum Wohle der Tiere macht mir sehr viel Freude!