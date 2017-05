Die Mietwagenflotte bekommt Zuwachs

11.05.2017, 07:30 Uhr

Das Autohaus drive Patterer vergrößert jetzt das Angebot an Mietautos.

Von Iris Zirknitzer

HERMAGOR. Der Trend zu Mietautos und Car-Sharing zeichnet sich deutlich ab. Das bestätigt auch Franz-Gerhard Patterer, Geschäftsführer von drive Patterer. Der Firmenchef betreibt jeweils in Hermagor und Kötschach ein Autohaus. Im Juli 2016 ist Patterer in das Mietwagengeschäft eingestiegen und vermietet Fahrzeuge an beiden Firmenstandorten. Seine „Let's go“ Mietwagenflotte hat jetzt mit dem VW California Ocean einen Neuzugang bekommen. Dieser komfortable „Camping-Bulli“ kann ab sofort gemietet werden – um den Preis von 150 Euro pro Tag. „200 Kilometer sind dabei inkludiert“, so Patterer. Der California Ocean verfügt über vier Sitzplätze und ebensoviele Schlafplätze, hat einen vollfunktionalen Küchenblock, eine Doppelsitzbank mit Liegefunktion. Die moderne Innenraumausstattung ist mit zahlreichen Infotainment- und Assistenzsystemen sowie Car-Net ausgestattet.

E-Autos und Klein-LKW

Da das Interesse an Elektrofahrzeugen stetig zunimmt, ist der Unternehmer auch auf diesen Zug aufgesprungen und vermietet stundenweise E-Autos. Neu ist weiters, dass ab sofort auch Fahrzeuge für Sondertransporte gemietet werden können. „Sei es für den Umzug in ein neues Heim, für größere Transporte wie sie beim Hausbau durchaus üblich sind oder für ein sperriges Möbelstück, das sicher an Ort und Stelle transportiert werden muss, dafür stehen unsere Klein-Lkws und Pritschenwagen zum Verleih“, sagt Patterer.