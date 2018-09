Drei Länder feierten Fest der Freundschaft

12.09.2018, 12:25 Uhr

Aus Italien, Slowenien und Österreich pilgerten Bergfreunde auf das Dreiländereck.

Fest der Freundschaft

ARNOLDSTEIN. Bereits zum 39. Mal fand heuer die Tour 3, eine Sternwanderung auf das Dreiländereck, statt. Traditionell machen sich hier tausende Bergfreunde am zweiten Sonntag im September auf den Weg um von Slowenien, Italien und Österreich aus den Gipfel zu erklimmen.Dort am Gipfel wurde auch heuer gemeinsam das Fest der Freundschaft bei strahlendem Sonnenschein gefeiert. Kulinarische Köstlichkeiten aus den drei Ländern und flotte Oberkrainermusik trugen zur guten Stimmung bei. Die Organisation lag in den Händen des Organisationskommitees der Tour 3 unter der Obmannschaft von Wolfgang Standner. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war der gratis Shuttle-Transfer von der Bergstation zum Gipfel mit einem „Pinzgauer“ des Bunkermuseums. Mit dabei war auch Alt-Vizebürgermeister Reinhard Antolitsch (Marktgemeinde Arnoldstein). Barbara Lagger (Gemeinde Tarvis) und Janez Hrovat (Gemeinde Kranjska Gora) dankten den Organisatoren und Besuchern.