Ein erfolgreiches Jahr für das Rote Kreuz

04.05.2017, 13:00 Uhr

In der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Hermagor tagte man zur diesjährigen Bezirksversammlung.

HERMAGOR (iz). Bezirksstellenleiter Christian Potocnik konnte dabei auf ein erfolgreiches Jahr in den verschiedensten Leistungsbereichen des Roten Kreuzes, die sich nicht nur aus dem Rettungswesen, sondern auch aus Besuchsdienst, Kriseninterventionen, Blutspendedienst, Essenszustelldienst, Rufhilfe, Tafel Österreich, Ausbildung bei Mitarbeitern und Bevölkerung und vielen weiteren Diensten zusammensetzen, zurückblicken.

So wurden von den Mitarbeitern zum Beispiel über 103 000 Stunden an Leistungen erbracht, davon alleine von ehrenamtlichen Mitarbeitern über 27 900 Stunden. Erfreulich ist auch die Steigerung der freiwilligen Mitarbeiter. Neu hinzugekommen sind im letzten Jahr noch die Freiwillige Sozialbegleitung und Hospizbegleitung. „Nach einer „Meet and Greet“ Informationsveranstaltung im Jänner gibt es seit März auch eine Jugendgruppe, auf die er besonders stolz ist“, ergänzt er seinen Bericht über das abgelaufene Jahr.Nach den Berichten vom Bezirksrettungskommandant Bernhard Kanduth, und Schulungsreferentin Chrstina Summerer, konnte Sonja Möderndorfer als Jugendgruppenleiterin mit Freude berichten, das in der neu gegründeten Jugendgruppe bereits 39 voll motivierte Jugendliche teilnehmen. „Die Gruppe musste auf Grund des Umfanges der interessierten Jugendlichen geteilt werden, um gezielt die Grundsätze der Ersten Hilfe zu übermitteln“, sagt sie.Freiwilligenreferent Christoph Kovacic wies auf eine Informationsveranstaltung am 10. Mai für freiwillige Rettungssanitäter hin und überzeugte mit einem selbst gestalteten Video die anwesenden Mitarbeiter und Ehrengäste, darunter Präsident Peter Ambrozy, über die Aktivitäten der Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen des Bezirkes, wie Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung.„Die Menschen dieses Landes und vor allem im Bezirk Hermagor können auf eure erbrachten Leistungen sehr stolz sein“, lobt Präsident Peter Ambrozy die Arbeit und bezeichnete die Entwicklung der Bezirksstelle mit den Worten: "Aus Illusion wurde Wirklichkeit!“ Weiter verwies er auf die Verbesserung und Modernisierung bei der Ausstattung des Fuhrparkes hin, wie vorhandene modernste medizinische Geräte, Höhe der Fahrzeuge, Falttüren und Rampen, um nur Einige zu nennen. „In naher Zukunft wird auch das neue Logistikzentrum mit der neuen Rettungsleitstelle des Roten Kreuz feierlich eröffnet“, verkündet er mit Stolz und wies abschließend auf personelle Rochaden hin, die auf Grund des Ausscheidens einiger langjährigen Mitarbeiter notwendig sein werden.Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann betonte die gute Zusammenarbeit und das Miteinander mit dem Roten Kreuz bei den Einsätzen von Unfällen oder Bränden,“ so dass sich die Floriani Jünger auf das Wesentliche konzentrieren können“. Chefinspektor Paul Schnabl von der Exekutive gratulierte zur persönlichen Einstellung jedes einzelnen Mitarbeiters des Roten Kreuz und hob unter anderem die Zusammenarbeit mit dem KIT (Krisen Intervention Team) hervor.Bezirkshauptmann Heinz Pansi zeigte sich vom Leistungsbericht beeindruckt, betonte, das 80% Freiwilligkeit dieser wertvollen Tätigkeit eine Ebene bedeutet, die herzeigbar ist, und bezeichnete die Arbeit „als Basis für eine lebenswerte Gemeinschaft“ was in eine positive Zukunft blicken lässt.Zur SacheRobert Diancourt, Georg Dorn, Cornelia Jank, Manuel Sagmeister, Manuela Schorn, Daniela StabentheinerMartin Assinger, Michael Gafenauer, Thomas Kogler, Manuel Josef Kreuzberger, Andreas Mühlsteiger, Christopher Müller, David-Herbert Stockner, Fabian Themessl, Karin Wettl, Michael Josef WinklerMartin FercherMartin RegittnigAdelheid FritzMartin RegittnigChristoph Kovacic, Karlheinz Hohenwarter, Joachim Hubmann, Adelheid FritzThomas SchwilkBernhard DobringerBernhard KanduthThomas Schwilk•Dienstjahresabzeichen in Bronze: 10 JahreVeronika Inanger, Benjamin Michor, Fabian Nussbaumer, Johanna Oberhauser, Sonja Ortner, Karin Thelesklav, Edeltraud Themel•Dienstabzeichen in Silber: 15 JahreLudwig Faltheiner, Engelbert Sommerbauer, Christina Warmuth•Dienstjahresabzeichen in Gold: 30 JahreManfred Oswalder, Thomas Schwilk, Agnes WieserEhrengäste: Neben den bereits erwähnten:Landesgeschäftsleiter Werner GlantschnigLandesfinanzreferent Siegfried KowatschBrigitte PekastnigVon der Bezirksrettungsstelle Villach 1. Bezirksstellenleiter Stv.in Christina Summerer,2. BezStLeiter Robert EsterlMichael Bürger vom Bezirksrettungskommando VillachChefinspektor Peter AllmaierFF Kommandant Hermagor Christof RohrKameradschaftsführer der FF Hermagor Rene Pettauer