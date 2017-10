Erntedankfest in Arnoldstein

06.10.2017, 18:29 Uhr

Eine reichhaltige Agape am Kirchenplatz mit Schmankerln, dargebracht vom Team des Familientrachtenvereines Arnoldstein unter der Organisation von Obfrau Fini Ebner und Kunsthandwerk an kleinen Marktständen fand trotz des nicht sehr einladenden Wetters großen Anklang. Der Höhepunkt war das Gewichtsschätzen eines Geschenkkorbes, das unter Aufsicht von Pfarrer Johann Sedlmaier und Vizebürgermeister Karl Zußner den Abnehmer in Gerti Lerchegger fand. Gestiftet wurde dieser Preis vom Reiseunternehmen Permes in Arnoldstein mit einem kostenlosen 3-Tages-Aufenthalt in Opatja.