"Fotoshooting" mit Dirndl am Weißensee

11.09.2018, 15:32 Uhr

Vize-Miss Kärnten und Dirndln von Lena Hoschek vor der Linse von Hermagorer Fotograf.

Feuer gefangen

HERMAGOR (lexe). Eine aktuelle Kollektion einer angesagten Designerin in Szene zu setzen, ist für Robert Essl nichts Neues. Der Fotograf hat sich in der Welt der Mode bereits einen Namen gemacht. Modewochen in Mailand und New York sind Pflichttermine. Essl hat dafür lange gearbeitet und nicht selten an sich gezweifelt.Die Möglichkeit, mit seinen Bildern Geschichten zu erzählen, jemanden zu erfreuen, hat ihm zuletzt aber das nötige Selbstvertrauen gegeben. "Mein Ziel ist es, Bilder zu machen, die überdauern. Momente für die Ewigkeit festzuhalten." Begonnen hat die Karriere des Autodidakten 2004 in Australien und schon bald war klar, dass sich der Hermagorer mit der "Modefotografie am meisten identifizieren" kann. Nichtsdestotrotz fotografiert Essl auch Unternehmer und Teams. "Ich versuche aus dem Menschen jeden Aspekt herauszuholen, um die Person zu unterstreichen." Der Fotograf hat sich immer weiterentwickelt und 2016 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Durch seine Reisen ins Ausland hat Essl nicht nur viel gelernt, sondern stets auch viele Ideen und Pläne mitgebracht. "Wenn man hinaus in die Welt geht, sammelt man Lebenserfahrung, wird mit Situationen konfrontiert, die man zuhause so nie erlebt hätte." Neben der Fotografie gehört Robert Essls Leidenschaft auch dem Schreiben und das kommt ihm im Marketingbereich entgegen. Wie man erfolgreich wird? Für den Gailtaler leicht zu beantworten: "Man muss Geduld haben, seine Ziele verfolgen und Vertrauen in seine eigene Arbeit haben!"