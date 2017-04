Frühlingsgefühle: Jetzt tanzen die Hormone

27.04.2017, 08:22 Uhr

Im Frühling spielen die Hormone verrückt. Veronika Leibetseder erklärt das Phänomen Liebe.

WOCHE:

VERONIKA LEIBETSEDER:

NÖTSCH. Veronika Leibetseder ist Psychotherapeutin, führt in Nötsch eine Praxis, hat Praxis-Räumlichkeiten in Hermagor und bietet auch Hausbesuche an. Im Interview spricht die Expertin darüber, warum wir uns verlieben, warum sich Erziehung auf unsere Paar-Beziehungen auswirkt und ob es "die große Liebe" wirklich gibt.Es ist Frühling. Geraten die Hormone da tatsächlich durcheinander?Ja, das kann man so sagen. Das Hormon Serotonin, das Glückshormon, wird durch das Sonnenlicht stimuliert. Das Licht hat eine positive Auswirkung auf unsere Psyche. Auch durch die steigenden Temperaturen fühlen wir uns wohler. Dazu kommt, dass im Frühling (und im Sommer) der Mann mehr Sexualhormon Testosteron produziert als zu den übrigen Jahreszeiten. Dieses Hormon ist auch für die Psyche wichtig. Ist der Testosteronspiegel erhöht, fühlt sich der Mann einfach wohler. Bei Frauen gibt es solche ausgeprägten jahreszeitlichen Rhythmen dagegen nicht.

Was entscheidet darüber, in wen wir uns verlieben?

Liebe geht ja bekanntlich auch durch die Nase

Glaubt man der Statistik, bleiben immer weniger Paare ein Leben lang zusammen. Man hat das Gefühl, heute trennt man sich relativ schnell und leicht.

Spielt es für unser Liebesleben eine Rolle, wie uns unsere Eltern erzogen haben?

Kann man den Partner fürs Leben finden? Kann „Liebe“ überhaupt sicher sein?

Herz oder Hirn? Was ist in der Liebe, in der Partnerschaft, klüger einzusetzen?

Das Interview führte Iris Zirknitzer

Hier spielen einige Faktoren eine Rolle. Der erste Eindruck ist das, was wir sehen. Menschen mit ähnlichen Gesichtszügen wirken vertraut auf uns, wir haben dann das Gefühl, dass wir einander schon kennen. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, wie ähnlich sich die Gesichtszüge von Partnern sind.Genau! Kommen wir uns näher, kommt ein weiterer wichtiger Faktor ins Spiel: unser Geruchssinn. Hier spielen Pheromone eine Rolle. Frauen erkennen am Körpergeruch die für den Nachwuchs genetisch passende Person. War früher die finanzielle Sicherheit ein wichtiger Faktor, ist es heute für viele Frauen wichtiger, einen Partner auf Augenhöhe zu finden. Wir sehen, dass unsere Kriterien also auch kulturell beeinflusst sind. Gemeinsame Interessen und ähnliche Einstellungen sind ebenfalls entscheidend für unsere Partnerwahl. Unsere Vorstellungen einer Beziehung sind geprägt durch unser persönliches Umfeld, die Familie, frühere Beziehungen, ja sogar die Bücher, die wir gelesen und die Filme, die wir gesehen haben, weisen darauf hin.Heutzutage wird sich zwar öfter und auch schneller getrennt, aber nicht, weil die Menschen weniger beziehungsfähig sind, sondern weil ihre Ansprüche an die Beziehungsqualität gestiegen sind. Dies hat etwas mit der wachsenden Unabhängigkeit von Frauen zu tun, die sehr viel seltener als früher geneigt sind, in einer unglücklichen "Versorgungsehe" auszuharren. Die meisten Scheidungen werden von Frauen eingereicht. Außerdem ist das gesellschaftliche Korsett loser geworden: Kein Mensch muss heute heiraten und eine Familie gründen, um als ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu gelten. Auch die Sexualität kann heute viel freier und unverbindlicher ausgelebt werden.Beziehungsfähigkeit ist etwas, das man im Elternhaus lernt. Bei Mama und Papa erfahren wir, ob wir liebenswerte Wesen sind und ob man zwischenmenschlichen Beziehungen im Großen und Ganzen vertrauen kann. Die Prägungen, die wir durch unsere Eltern erfahren, beeinflussen unser späteres Beziehungsleben ganz erheblich.Unsere Beziehungsfähigkeit wird somit von unseren Eltern geprägt, das ist das erste Beziehungsmuster, das wir (er-)leben. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden angenommen und geliebt so, wie wir sind, können wir auch ziemlich offen und autentisch sein in unserer Erwachsenenbeziehung. Was natürlich gesund ist und eine Weiterentwicklung ermöglicht.Haben wir das Gefühl, wir werden nur geliebt, wenn wir bestimmte Kriterien erfüllen, passen wir uns als Kinder an, da wir sehr abhängig sind von unseren Eltern. Dann fängt das Kind an, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen und das wird dann auch in die Erwachsenebeziehung hineingetragen. Und deswegen funktioniert das dann nicht.Viele Jüngere, Jugendliche und junge Erwachsene sind eigentlich schon Scheidungskinder, die haben keine guten Vorbilder im Bezug auf erfolgreiche, glückliche Beziehung erlebt, sondern Streit, Scheitern, Scheidung. Deshalb ist die Kultivierung der Patchworkfamily so wichtig, in der neu definierte Beziehungen durch Stiefmutter/Vater neben den ersten Beziehungen Mutter-Vater erlebt werden können.So lernen auch Mutter und Vater wieder, einander positiv wahrzunehmen, und sie lernen auch, über ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Gemeinsam, mit den neuen Partnern, mit ihren Kindern und Stiefkindern. So lernen auch die jungen Menschen, wie eine Beziehung wachsen kann, tragfähig wird und bleiben kann.Bindungsangst entsteht, wenn Kinder sich zu sehr anpassen müssen, um ihren Eltern zu gefallen. Wenn also die Eltern nicht in der Lage sind, die Entwicklung ihres Kindes einfühlsam zu fördern, dann übernimmt das Kind die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu seinen Eltern gelingt. Es ist existenziell von ihnen abhängig und bereit alles zu tun, damit seine Eltern es lieb haben. Hierfür zahlt es jedoch den Preis der Überanpassung, und ein Teil seiner eigenen Identität muss auf der Strecke bleiben. Dies ist der Nährboden für Bindungsangst im Erwachsenenalter. das ist das "unbewusste Liebesprogramm". Die Anpassung an die Wünsche des Partners bedroht zwangsläufig die eigene Freiheit und Authentizität.Fluchttendenzen zeigen sich: Flucht in die Arbeit, Flucht in Hobbys, Flucht in Fernbeziehungen, Flucht in Affären, Flucht durch zeitweiliges Abtauchen. Und auf der Kommunikationsebene: Streit vom Zaun brechen, den Partner abwerten, mauern und schweigen. Des Weiteren: keine Heirat, keine gemeinsame Wohnung, wenig Liebesbezeugungen, Vermeiden von Romantik und wenig Engagement für die Beziehung.Ja, denn wir verfügen alle über einen angeborenen Bindungswunsch. Dieser ist uns in die Wiege gelegt worden, weil er für das Überleben der Menschheit existenziell wichtig ist. Gleichzeitig haben wir ein existenzielles Bedürfnis, unabhängige und autonome Wesen zu sein. Unser ganzes Leben spielt sich zwischen den Polen Bindung und Anpassung sowie Autonomie und Selbstbehauptung ab. Wer eine gesunde Balance zwischen beiden Grundbedürfnissen herstellen kann, wer sich also einerseits binden und anpassen und sich andererseits selbst behaupten und selbstbestimmt leben kann, der ist beziehungsfähig.Der Bindungswunsch als angeborenes Grundbedürfnis ist jedoch in allen Menschen vorhanden. Und dieser wird auch in aktuellen Umfragen genauso formuliert: Die allermeisten Menschen wünschen sich nach wie vor, den Partner fürs Leben zu finden beziehungsweise mit ihrem Partner alt zu werden.Das ist eine sehr persönliche Sache, manche Menschen finden einen Partner, mit und bei dem sie sich entfalten und entwickeln können, mache haben mehrere „große Lieben“ in ihrem Leben, manche suchen ihr Leben lang nach dem perfekten Partner. Unsere Liebesfähigkeit hat viel mit unseren Erfahrungen zu tun. Die angesprochene „Sicherheit“ hängt, denke ich, oft auch mit Verlustängsten zusammen, die wiederum nicht wirklich hilfreich sind für eine lebendige Beziehung, in der sich beide Partner entwickeln können. Darum kann ich mich bemühen, dass meine Beziehung lebendig bleibt, das ist glaub ich wichtiger als dass sie (mir) sicher ist.Und man verliebt sich gar nicht wirklich so oft, daher muss man sich schon um seine Beziehung liebevoll kümmern.Beides!