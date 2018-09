Jubiläumsmesse beim Erntedank-Fest in Liesing

23.09.2018, 21:56 Uhr

Anlässlich „25 Jahre Lesachtaler StreichXong“ schrieb Stefan Lexer eine Messe.

LIESING/LESACHTAL (jost). Der feierliche Erntedank-Einzug vom Gemeindeamt bis zur Kirche St.Nikolaus wird traditionsgemäss von der örtlichen Trachtenkapelle unter Langzeit-Kapellmeister Gerhard Lexer angeführt. Dahinter in zahlreichen Gruppen die Trägerinnen und Träger der liebevoll gestalteten Erntegaben. Kirchenraum und Vorraum sind bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Erntedank-Festgottesdienst diesmal mit besonders feierlichen Stimmen und Melodien intoniert wird. Zur Uraufführung gelangt, gemeinsam mit dem Liesinger Kirchen-Chor, die von Stefan Lexer in etwa zweijähriger Arbeit geschriebene Jubiläums-Messe für gemischten Chor, Orgel und Steichquartett, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des „Lesachtaler StreichXong‘s“. Dieser besteht neben Vater Stefan aus den fünf Töchtern Martina, Andrea, Margarethe, Hemma und Anna-Maria. Wie der Name schon sagt, ist dieses Sextett sowohl vokal als auch instrumental bereits seit einem Viertel-Jahrhundert überaus erfolgreich unterwegs und hat längst hohe Wertschätzung und Popularität weit über unsere Landesgrenzen hinaus erreicht.Dankesworte und Gratulationen in der Kirche und bei der anschliessenden Erntedankfeier am Dorfplatz überbrachten Pfarrer Robert Wajda, Katharina Unterluggauer, Johann Lugger und Andrea Kucher-Moritsch als Vertreterin des Kärntner Bildungswerkes.