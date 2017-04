Jugendzentrum Hermagor: Ein Tag nur für Mädels

22.04.2017, 09:00 Uhr

Am 29. April starten im Jugendzentrum Hermagor dieses Jahr zum ersten Mal die "Mädchentage"

HERMAGOR (iz). Mädchen sein, Freundinnen treffen, unter sich sein, quatschen und Spaß haben, unter diesem Motto stehen die Mädchentage im Hermagorer Jugendzentrum (JUZ). An den einzelnen Tagen werden spezielle Schwerpunkte gemeinsam mit den Mädchen gesetzt.Der Startschuss dieses zusätzlichen, mädchenspezifischen Angebotes fällt am 29. April, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Herzlich dazu eingeladen sind Mädchen ab 11 Jahren, die Interesse daran haben, einen coolen Nachmittag gemeinsam zu verbringen. "Auf dem Programm für den ersten Mädchentag stehen ein Workshop rund um Pflege und Schminken bei Kosmetik Katrin, die Planung des "Mädchenraumes Neu" und gemeinsames Kochen", verrät Karin Winkler-Domenig, die Leiterin des JUZ.

Das Jugendzentrum als pädagogische geführte Einrichtung der Offenen Jugendarbeit, möchte Mädchen und Burschen gleichermaßen als Unterstützungs- und Freizeitangebot zur Verfügung stehen, wobei deutlich mehr Burschen die Einrichtung besuchen. "Daher setzt das Jugendzentrum Hermagor in Zukunft auf zusätzliche Angebote speziell für Mädchen. Um Mädchen eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, das Informations-, Unterstützungs- und Freizeitangebot zu nutzen, haben wir den Mädchentag ins Leben gerufen", so Karin Winkler-Domenig.Ziel ist es weiblichen Teenagern, unabhängig davon, ob sie die Einrichtung sonst besuchen, die Möglichkeit zu bieten an speziell für sie zusammengestellten Projekten, Thementagen und Aktivitäten teilzunehmen. Ihnen somit eine sinnvolle Art der Freizeitgestaltung zu bieten sowie den Zugang zu Information, Beratung und Unterstützung zu erleichtern.an den Mädchentagen?Dann besuche das Jugendzentrum Hermagor am 29. April, wo das Team auch gemeinsam mit dir Ideen für den nächsten Mädchentag sammeln will.Um den ersten Mädchentag besser organisieren zu können, freut sich das Team vom Jugendzentrum, wenn du es über dein Kommen informierst. Du kannst natürlich aber auch spontan vorbeischauen und so viele Freundinnen mitbringen, wie du magst.Auf dein Kommen und einen tollen gemeinsamen Nachmittag freut sich das Jugendzentrum Team, Karin und Martina.unter: www.jugendzentrum-hermagor.at