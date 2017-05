Kampf den invasiven Neophyten

04.05.2017, 10:18 Uhr

Kinder der VS Naturparkschule Dobratsch rücken "Unkraut" zu Leibe.

Übeltäter breitet sich aus

ARNOLDSTEIN. Im Rahmen der Aktion Frühjahrsputz macht sich die Volksschule Arnoldstein - Naturparkschule Dobratsch auf um etwas für ihre Umwelt zu tun."Da sich auch im Naturpark Dobratsch einige Neophyten (eingeschleppte Pflanzen, die sich invasiv vermehren) immer mehr ausbreiten, haben wir uns in Verbindung mit dem Naturpark-Management entschlossen, dieses Frühjahr statt der üblichen Flurreinigung dem „Übeltäter“ Japanischer Knöterich zu Leibe zu rücken", sagt Evelyn Schwenner, die Leiterin der Schule. Die Schüler der 3. und 4. Klassen werden mithilfe von Rangern und Lehrern die Pflanzen ausreißen. Abgeholt werden diese von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes der Gemeinde Arnoldstein und anschließend in der Müllverbrennungsanlage verbrannt. Die Aktion wird in einem Natura 2000 Gebiet, also in einem besonders schützenswerten Teil des Naturparks, durchgeführt. "Wir tragen durch diese Art der Flurbereinigung zum Arten- und Biotopschutz der einheimischen Flora bei. Bei den Kindern wird das Bewusstsein erweckt, dass manche Pflanze, die im Garten Freude macht, in der freien Natur negative Veränderungen bewirken kann", so Schwenner.