Klangwolke über Riegersdorf

29.04.2017, 12:00 Uhr

Österreichisches Jugendsingen: Volkschulen aus Arnoldstein bei Regionalsingen dabei.

RIEGERSDORF. Das Österreichische Jugendsingen ist die größte chormusikalische Jugendveranstaltung Österreichs. In Kärnten wird diese musikalische Begegnung von mehr als 6000 jungen Sängerinnen und Sängern getragen. Als Vorbereitung für das Landesjugendsingen 2017 im Mai dieses Jahres veranstaltete und organisierte die Volksschule St. Leonhard bei Siebenbrünn im Mehrzweckhaus Riegersdorf am 21. April ein Regionalsingen. Mit dabei waren über 200 begeisterte Kinder aus den Volksschulen der Gemeinden Arnoldstein, Hohenthurn und Finkenstein sowie der Jugendchor „Young Oisternig“.

Pflege und Förderung

Ein besonderes Highlight und daher auch „außer Konkurrenz“ war der entzückende Kinderchor aus dem Pfarrkindergarten „Triangel“ in (St. Leonhard bei Siebebrünn. Die Verpflegung der Kinder mit Jause und Getränken wurde dankenswerter Weise durch den Schul- und Jugendreferenten der Marktgemeinde Arnoldstein, Vizebürgermeister Karl Zußner, übernommen. Das Jugendsingen dient der Pflege und Förderung des chorischen Singens junger Menschen in Vokalensembles und Chören sowie der Ermutigung zu öffentlichen Auftritten. Zielgruppe sind Kinder- bzw. Jugendchöre, wobei das Alter der Sängerinnen und Sänger zwischen sechs und 26 Jahren liegt. Die Siegerchöre der Bewerbe in den Ländern, und damit die besten Jugendchöre, treten bei der Schlussveranstaltung, dem Österreichischen Bundesjugendsingen in Graz, an.