Kötschacher Seniorenbund gedenkt der verstorbenen Mitglieder

05.05.2017, 14:00 Uhr

Worte für friedvolles Miteinander

Ausklang

Pfarrer Krysztof Nowodczynski zelebrierte diesen Gottesdienst und wies in seinen Eröffnungsworten darauf hin, dass wir uns in der Osterwoche befinden und die Auferstehung Christi im Mittelpunkt steht. Obfrau Waltraud Granig wies in ihrer Rede am Ende des Gottesdienstes darauf hin, dass jeder einmal im Leben durch ein Tal der Tränen und Dunkelheit geht, um dann dem Leben gestärkt entgegen zu treten, was aber nicht in einem Katastrophenfilm zu enden braucht. Auch für diese Erfahrungen müssen wir dankbar sein.Granig forderte die Senioren auf, „Erntedank“ für alles Schöne, Freudvolle und Liebevolle zu feiern, was sie in der letzten Zeit mit ihren Kindern, Enkelkindern und Freunden erleben durften und den Alltag bereichert hat. In unserem Wortschatz sollten Bitte – Danke – und Entschuldigung viel mehr Gebrauch finden. Diese drei Worte sichern ein friedvolles Miteinander in der Familie und Gesellschaft.Abschließend dankte sie ihrem Vorstand, den Mitarbeitern, dem Pfarrer, Christine Obernosterer für den Mesner- und Lektorendienst, ebenso Josefine Stampfer, den beiden Ministrantenmädchen, sowie Vizebürgermeister Christoph Zebedin für die feierliche Umrahmung an der Orgel.Im Anschluss begab man sich zum Kirchenwirt Engl, wo die Besucher ein interessantes Referat von Notar Bernhard Wenger über das neue Erbrecht, die Sachwalterschaft und Pflegevorsorge für Patienten erwartete. Dieser Vortrag wurde von den zahlreich erschienenen Mitgliedern mit großem Interesse verfolgt.Bei Kaffee und Kuchen beendete man diesen informativen Nachmittag.Ein besonderer Dank gilt der Familie Engl für die liebevolle Aufnahme und Bewirtung unserer Senioren.