Liturgie trifft Jazz und Latino

03.05.2017, 11:00 Uhr

Die Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen steht mit dem Konzert "Latin Jazz Mass" auf der Bühne.



Seit 2016 neue Leitung

KÖTSCHACH-MAUTHEN (iz). Die Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen wurde 1975 von Obmann Günther Marizzi gegründet. Seit 2010 ist Ingrid Plozner, geb. Zoppoth, Obfrau dieses Vereines. Rund 30 Sänger und Sängerinnen sind Mitglieder beim Chor.Seit dem Oktober 2016 steht die Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen unter der Leitung von Nataliya Lukina, Chor- und Orchesterleiterin. Sie ist im Kärntner Sängerbund druchaus keine Unbekannte, hat sie doch letztlich die Singwoche in Drauhofen geleitet und ihr Werdegang ist hinlänglich bekannt.

Erster Auftritt

Zwei Aufführungen

Zur Sache

Nach einer Zeit des gegenseitigen Kennenlernens von knapp zwei Monaten war bereits der erste Auftritt mit viel Erfolg unter der Leitung von Nataliya Lukina – es war das traditionelle Adventkonzert im Dezember 2016.Für 2017 ist bereits ein schönes, herausforderndes Projekt geplant. „The Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger. Eine Messe mit lateinamerikanischen Rhythmen, welche nicht nur in der Liturgie, sondern auch für ein Konzert eingesetzt werden kann. Das Werk entstand 2006 und wurde 2008 uraufgeführt. Wesentliche Merkmale sind die verschiedenen Rhythmen und Stile von Samba, Bossa Nova, Salsa, Tango, Rumba und Gospel. Ein wirklich interessantes und auch ehrgeiziges Vorhaben, ein gemeinschaftliches Projekt mit dem Singkreis Drei-Täler unter der Leitung von Sabine Stefan.Nach einer intensiven, gemeinsamen Probezeit, die die zwei Chöre freundschaftlich verbinden lässt, wird das Werk in zwei Aufführungen vorgetragen. Am 20. Mai um 19.30 Uhr im Festsaal in Kötschach-Mauthen und am 21. Mai, ebenfalls um 19.30 Uhr, in der evangelischen Kirche am Weißensee. Für die musikalische Begleitung konnte ein Jazzquartett engagiert werden: Michael Lagger (Klavier), Lukas Raumberger (Bass), Patrick Dunst (Saxophon) und Klaus Fürstner (Schlagzeug). Die Gesamtleitung hat Nataliya Lukina inne.Der Singkreis Drei-Täler und die Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen freuen sich über reges Interesse.Die gebürtige Ukrainerin begann ihre musikalische Ausbildung und Laufbahn mit Studien am Konservatorium und der Kunstakademie Charkow. Bereits während des Studiums war sie Chorleiterin des Kammerchors der Philharmonie Charkow.Von 2006 bis 2011 folgten Bachelor und Master für Chor- und Orchesterleitung an der Kunstuniversität Graz. Ihre Konzerttätigkeit als Dirigentin verschiedener Chöre und Orchester führten sie von der Ukraine nach Russland, Deutschland, Ungarn, Irland, Frankreich, Taiwan, China und Österreich. Von 2005 bis 2013 stand Lukina als künstlerische Leiterin dem Kammerorchester Diletto Grazioso in Graz vor. In den Jahren 2011 und 2012 war sie als künstlerische Assistenz des steirischen Landesjugendchores Cantanima tätig. Seit 2016 leitet sie die Singgemeinschaft Kö-Mau., geb. am 26. Juni 1972.Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei Kindern in Steinfeld im Drautal.Basisstudium in der Ukraine; zwei Masterstudien in den Bereichen Chorleitung und Orchesterdirigent