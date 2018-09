Musikprofessor als heimatlicher Talente-Finder

20.09.2018, 17:55 Uhr

Musizieren kann jeder, sagt Jazz-Legende Hubert Waldner, und veranstaltet Popmusik-Kurse im Gailtal.

Erstes Konzert

GAILTAL (jost). Wenn ein international erfolgreicher und bekannter Musik-Pädagoge und Komponist wie Hubert Waldner offiziell in den (Un)Ruhestand tritt und sich wieder häufiger in seiner Heimat aufhält, kann diese besondere Konstellation für die musikalische Landschaft des Gailtales nur von Vorteil sein.Waldner’s Idee, den Landsleuten im Tal seine umfassende musikalische Energie zu vermitteln, sie durch Musik zu erfreuen und zu begeistern, geht offensichtlich voll auf.Die wochenlange Proben-Arbeit im Dellacher Probelokal der örtlichen Musikkapelle mit zwölf erwachsenen Teilnehmern, allesamt musikalisch nicht vorbelastet, ist abgeschlossen. Kommenden Samstag-Abend 22.September ab 19:30 Uhr findet das Abschlusskonzert seiner ersten Musikkurs-Absolventen im Gasthof Grünwald in St.Daniel statt. Karten gibt es nicht, aber freiwillige Spenden sind willkommen und werden für soziale Zwecke innerhalb der Gemeinde Dellach verwendet. Von Austropop bis Country-Musik wird alles geboten.Waldner: „Die Leute waren von den zehn Doppelstunden des Kurses begeistert. Musik machen bedeutet auch Kommunikation in der Gruppe. Zuhören können, auf einander eingehen, sich zurückhalten, dann wieder nach vorne zu gehen, beispielsweise mit einem Solo, das ist ein ständiges und erfrischendes Hin und Her. Aber so funktioniert Musik, und ist wie eine Therapie. Auch für Menschen, die sich in der Gesellschaft ab und zu schwer tun, vor mehreren Leuten zu reden oder sicher aufzutreten. Musizieren hilft da sehr!Soll aber auch für die Zuhörer ein Erlebnis werden, daran teilzuhaben. Vielleicht kommt dann beim Konzert auch der eine oder die andere im Publikum zum Zuge. Ich bin da sehr spontan und hole mir eventuell einen Gast ans Mikrofon, und er ist dann auch mittendrinnen im Geschehen.“

Begeisterung ist Motivator

Es geht weiter

Hohe Auszeichnung

Persönliches zu Hubert Waldner

Die WOCHE war bei den letzten Proben vor Ort dabei und konnte live und erfrischend miterleben, mit welchem Einsatz und mit welcher Begeisterung die Gailtaler Neo-Musiker mitmachen und jeden Tipp bzw. jede Anweisung des „Maestro“ förmlich aufsaugen.Am Schlagzeug agiert der 58-jährige Adi Kanzian aus St.Daniel, Chef des gleichnamigen Kirchbacher Metallverarbeitungs-Betriebes: „Im Gasthaus unseres Bürgermeisters Lenzhofer habe ich Hubert vor einigen Wochen zufällig getroffen, da haben sie mich angesprochen. Als musikbegeisterter Laie habe ich nicht lange überlegt und einfach zugesagt. Jetzt, am Ende des Workshops, bin ich froh, dabei zu sein. Es macht einfach unendlich Spaß und Freude.“Ebenso erfreut über ihre Teilnahme zeigt sich Ingeborg Henschel aus Jenig. Sie hat ihre Liebe zur Musik erst im mittleren Alter durch ein paar Trompeten-Lehrstunden an der Musikschule entdeckt und bringt sich nun in Hubert Waldner’s Truppe eben je nach Bedarf mit Trompete, Kastagnetten oder Djembé ein: „Mir macht das Musizieren in der Gruppe unendlich viel Freude und Spaß. Ich bin zu jeder Probenstunde gerne gekommen und freue mich jetzt auf unser Konzert am Samstag.“Schon während der vergangenen Wochen hat sich stark steigendes Interesse an Hubert Waldner’s Weg zur Musik gezeigt. Daher ist der nächste Musik-Kurs schon fixiert:Am 28.September startet die Volkshochschule an der NMS Kötschach den nächsten Workshop im Umfang von zehn mal zwei Stunden, bei dem Interessenten ohne spezielle Vorkenntnis wieder die Möglichkeit bekommen, sich an einer Pop-Produktion zu beteiligen.Waldner: „Für unsere Abschlusspräsentation bereiten wir neuerlich unterschiedliche Stücke aus verschiedenen Genres vor, wie zum Beispiel Austro-Pop, Blues, Folk und Country.“Das Mindest-Alter soll zehn Jahre betragen, nach oben hin gibt es keine Altersgrenze.Kursbeitrag € 100,--; Vorbesprechung Donnerstag 27.September um 18:30.Großer Tag für Hubert Waldner am 22.Oktober 2018: Für besondere Verdienste um die Republik Österreich wird ihm an diesem Tag in Wien das Ehrenkreuz für Wissenschaft und KunstIch verliehen. Herzliche Gratulation!Geboren 1953 in Mauthen, verheiratet, drei Kinder.Musikstudien in Graz und Texas USA, Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien, Zahlreiche Dozenten-Lehrtätigkeiten im In- und Ausland,Musiker bei Bands wie Magic, Blizzfrizz, Austria Consort, Musyl & Joseppa, Attack, STS, Boris Bukowski, Big Band der Abt. Jazz/Graz, Gründung des „Jazzstring Ensembles“ an der North Texas State University, Musiker bei verschiedensten heimischen aber auch internationalen Musik Acts wie Wilfried, Georg Danzer, Rainhard Fendrich, OPUS, STS, Tangerine Dream, Steve Vai, u.v.a. Gründung der instrumentalen Pop-Jazz Band Hypersax sowie der Plattform für junge MusikerInnen VIENNA SCHOOL ACT mit Jazz Gitti, Alexander Goebel, Wilfried, Kurt Ostbahn, Günther Mokesch, Andy Baum, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Falco usw.