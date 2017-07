Nach "Entführung": Herrl und Hund haben sich wieder

26.07.2017, 15:17 Uhr

Dem Gailtaler Franz Fendre wurde in Sittersdorf der Pkw gestohlen. Darin saß Hündin Ronja. Mit der WOCHE spricht Fendre über die bangen Stunden zwischen Hoffen und Warten und die Sorge um seine Berner Sennenhündin.

Auto plötzlich weg



Bangen um Ronja

NÖTSCH, SITTERSDORF.Seit dem ominösen Autodiebstahl in Sittersdorf, der Österreichweit inden Medien publik wurde, sind Franz Fendre und seine Hündin Ronjaregelrecht Stars. Überall wo der Gailtaler mit seinem Vierbeinerhinkommt und erkannt wird, steht er im Mittelpunkt. So auch in einerHermagorer Konditorei, wo WOCHE Redaktionsleiterin Iris ZirknitzerFendre zum Interview trifft. Neugierig drehen sich die Leute im Lokalnach ihm und Ronja um – flüstern und tuscheln über das prominentePaar. Einige bücken sich zu Ronja hinab, um sie liebevoll über denKopf zu streicheln. Worte wie: „Du bist aber eine tapfere Heldin“oder Rufe wie: „Das ist ja die entführte Hündin“ fallen.Was war passiert? Am Montag, den 24. Juli parkte der Nötscher seinen SUVauf dem Parkplatz direkt vor einer Postpartnerfiliale in Sittersdorfin Völkermarkt. Fendre, Sekretär des Klubs der Köche Kärnten(kurz: KKK) war in der Völkermarkter Gemeinde unterwegs, um Kollegendes Klubs Nähe des Klopeiner Sees zu besuchen. Auch ein Abstecherbei jenem Züchter in Sittersdorf, von dem er seine Hündin Ronjaerworben hatte, war eingeplant. „Ich wollte an diesem Nachmittagbei der Post in Sittersdorf nur einen kurzen Zwischenstop machen, umeinen Geburtstagsbrief für einen Kollegen aufzugeben“, so Fendre.Seinen Wagen parkte er bloß vier Meter vom Posteingang entfernt. Inder Eile vergaß der 71-jährige den Autoschlüssel. Der steckte imZündschloss. Im unversperrten Wagen wartete hinten in der Hundeboxgeduldig der Berner Sennenhund auf die Rückkehr seines Herrchens.Nur vier Minuten war Fendre in der Postpartnerfiliale. Als er herauskam,war das Auto weg – und damit auch Ronja. Ich war völlig sprachlosund einem Schock nahe. Mir fiel in der Schrecksekunde nicht mal mehrdie Notrufnummer der Polizei ein. Diese habe ich dann von einemPassanten erfragt“, erinnert sich der Gailtaler. Seine größteSorge galt aber seiner schwarz-braunen Hündin. Was ist mit Ronjabloß geschehen?Ebendiese vier Minuten, in denen Fendre den Brief aufgab, nutzte eine27-jährige Frau aus Niederösterreich und entwendete den Wagen. Sieurlaubte zu der Zeit mit ihrer Familie in Kärnten. Die junge Frauunternahm einen Abstecher nach Sittersdorf. Dort habe sie lautZeugenaussagen nach einer Gelegenheit zum Mitfahren gesucht um zumnächsten Bahnhof zu gelangen. Der unversperrte Wagen von Fendre kamihr dabei gelegen.Fendre wurde auf die Dame schon beim Verlassen seines Autos aufmerksam. „Siesaß auf einem Straßenpoller und verhüllte ihr Gesicht mit einembunten Tuch, beobachtet alles rings um sie herum ganz genau. „Mirkam das alles sehr seltsam vor, aber ich habe mir dabei nichts weitergedacht“, erzählt er.

Passanten finden Ronja





Nichts aus Wagen entwendet

Dannging alles sehr schnell. Wenige Minuten nach dem Vorfall war diePolizei zur Stelle. Die Fahndung lief. Über Radio, Zeitung aber auchüber Social Media Plattformen verbreitete sich die Nachricht inWindeseile. Indessen bangte der 71-jährige um das Schicksal seinerRonja. Dann - nach gut einer Stunde, die für Fendre lange undzermürbend war, kam die ersehnte Nachricht: Passanten haben Ronjaentdeckt. Der Berner Sennenhund irrte in der Nähe von Bleiburgherum. Durch das Halsband konnte sein Herrchen ausfindig gemachtwerden. Fendre wurde benachrichtigt und schloss kurze Zeit daraufseine geliebte Hündin unversehrt in die Arme. „Es warüberwältigend – ich kann gar nicht sagen, was mir in dem Momentdurch den Kopf ging. Ich war einfach glücklich, dass ich sie wiederhatte“, strahlt der Nötscher überglücklich.Was während der „Entführung“ passiert ist, darüber kann der Gailtaler nurmutmaßen. „Ich nehme an, dass die Frau erst während der Fahrtbemerkt hat, dass ein Hund im Auto ist. Da hat sie wahrscheinlicheinen Schreck gekriegt und sie einfach ausgesetzt. Könnte Ronjasprechen, wüssten wir mehr, so Fendre.Tagsdarauf hat die Polizei den Wagen sicher stellen können. Laut denPolizeibeamten ist es der auffälligen Beschriftung des Autos zuverdanken, dass es wieder aufgetaucht ist. „Der Schlüssel steckteim Zündschloss. „Ich hatte alle meine Papiere und die teureFotoausrüstung drinnen und konnte es gar nicht fassen, dass nichtsdavon entwendet wurde. Lediglich nach Bargeld dürfte die Fraugesucht haben“, berichtet Fendre.DerVorfall ist an Ronja nicht ganz spurlos vorübergegangen. „Denganzen Abend verhielt sie sich noch etwas seltsam. Das legte sichdann aber am nächsten Tag“, weiß Fendre zu berichten und streichtseiner Berner Sennenhündin zärtlich über den Kopf. Ronja legt ihreSchnauze ganz sacht auf den linken Oberschenkel ihres Herrchens undschaut ihn mit ihren dunkelbraunen Kulleraugen treuherzig an. DieErleichterung, dass alles gut ausgegangen, ist Herrl und Hund insGesicht geschrieben.