Naturpark Dobratsch präsentiert neues Programm

04.05.2017, 20:00 Uhr

Naturpark Dobratsch präsentierte seine Aktivitäten im Rahmen des 15-jährigen Bestands-Jubiläums.

Für alle etwas dabei



Sommererlebnis 2017

Ultrawalk



Regionale Produkte



Jahreszeitenwanderungen



Schulprogramme

15-Jahr-Feier:

GAILTAL. Neben beliebten Wanderungen und Veranstaltungen hat sich das Naturpark Team mit zahlreichen Partnern auch viel Neues einfallen lassen. Das Sommer-Programmheft ist 52 Seiten stark und bietet 15 verschiedene Programme mit 91 Terminen.Das Schulprogramm findet mit dem „Tag der Artenvielfalt“ seinen ersten Höhepunkt im Mai und eine Jubiläums-Konferenz im September rundet das Sommerprogramm ab. „Im heurigen Jubiläumsjahr zeigen wir, was es alles in unserem Naturpark zu entdecken gibt. Für Groß und Klein, für naturkundlich Interessierte, für Forscher, Entdecker, Genießer, für Urlaubsgäste, Schulklassen und Kindergärten ist hier etwas dabei“, führt Naturpark-Vorsitzende, Villachs Vizebürgermeisterin Petra Oberrauner aus.Vorsitzende Petra Oberrauner informiert über die Highlights des Naturpark Sommerprogramms 2017: „Neben bewährten Veranstaltungen wie der Greifvogelwoche oder den Wanderungen am Stollenwanderweg haben wir heuer einiges neu im Programm. ""So wird es Sonnenaufgangswanderungen, Genusstouren zum Naturpark Winzer und erstmals Jahreszeitenwanderungen am Dobratsch Rundwanderweg geben. Insgesamt bieten wir diesen Sommer so viele Termine an wie noch nie zuvor“, weiß Oberrauner zu berichten.„In Kooperation mit dem ASKÖ Villach Sektion Nordic Walking wird es am 25. Mai einen 45 km Ultrawalk rund um den Dobratsch geben, dabei geht es auch darum die eigenen Grenzen im Kopf zu überwinden“, so Oberrauner.„Die Marktgemeinde Bad Bleiberg unterstützt diese sportliche Wanderung. Der ASKÖ Villach hat am Pradamanoplatz in Bleiberg Kreuth einen zusätzlichen Startplatz geplant. Von hier sind es nur 28 km bis zum Ziel“, ergänzt Bad Bleibergs Bürgermeister Christian Hecher.„Zur Förderung unserer Partnerbetriebe haben wir heuer wieder zahlreiche Angebote wie Kräuterwanderungen, Kasnudlwerkstatt und Bauernhofbesuche im Programm“, erklärt Nötschs Vizebürgermeister Michael Rohr."Den Dobratsch wollen wir ab heuer im Rahmen unserer Jahreszeitenwanderungen umrunden.Dabei handelt es sich um eine Serie von vier „Sinneswanderungen“, welche auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmt wurden. Es wird in dieser Saison eine Sommer- und eine Herbstwanderung angeboten. Eine Winter- und Frühlingswanderung wird als Hauptprogrammpunkt in unserem kommenden Winterprogramm geführt. Selbstverständlich erhalten alle Wanderer unsere begehrte Naturpark Dobratsch Wandernadel“, weiß Arnoldsteins Bürgermeister Erich Kessler.Mit dem Tag der Artenvielfalt, der von allen Naturparks in Österreich organisiert wird, werden am 19. Mai ca. 500 Schüler das Thema „Landschaften voller Flugkünstler“ in Warmbad Villach erleben.„Diese Veranstaltung wird einer der Höhepunkte unseres Schulprogramms, das auch Führungen am Villacher Bienenlehrpfad und ein neues Schulangebot beinhaltet“, führt Villachs Vizebürgermeisterin Oberrauner aus.„Eine besondere Überraschung haben wir im Sommerprogrammheft versteckt, die letzte Seite ist eine hochwertige Ansichtskarte, die herausgetrennt werden kann“, so Oberrauner abschließend.•Ein Höhepunkt des 15-jährigen Bestandsjubiläums des Naturparks Dobratsch bilden eine ORF Produktion über den Dobratsch Rundwanderweg.Dabei will man den Berg und die umliegenden Gemeinden mit den vielen besonderen Plätzen und Kleinoden österreichweit noch bekannter machen.

Rückblick

•Den vorläufigen Abschluss der Feierlichkeiten bildet eine österreichweite Naturpark-Konferenz zum Thema „Naturpark-Kindergärten und Biodiversität – Zukunft von morgen HEUTE gestalten” am 21. September.Zur Sacheauf die Wintersaison im Naturpark Dobratsch:•Besucherzahlen: Im vergangenen Winter wurden ca. 110.000 Besucher gezählt•Führungen: Bei den Naturpark Führungen konnte mit 1.420 Gästen und Schülern eine Steigerung um 30 % erreicht werden.•Im Jahresverlauf besuchen ca. 300.000 Personen den Naturpark und die Ranger haben letztes Jahr fast 9.000 Besucher betreutDas ist laut der Naturpark-Vorsitzenden Villachs Petra Oberrauner ein neuer Rekord.