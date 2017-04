NMS Nötsch: Erfolgreich bei Englisch-Redebewerb

27.04.2017, 14:30 Uhr

Im Landesfinale

Leonie Rieger ging mit ihrem interessanten Text “If I were a teacher ...“ als eine der Siegerinnen der Bezirksbewerbe hervor und wird sich am Mittwoch, dem 26. April 2017, beim Landesfinale im Festsaal im Landesschulrat in Klagenfurt einer neuen Jury stellen.Ihre Lehrer und Mitschüler freuen sich mit ihr über diesen großen Erfolg und drücken ihr für die neue Herausforderung ganz fest die Daumen.